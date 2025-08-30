CIRCOLO SURF TORBOLE (TN) * RRD ONE HOUR WINGFOIL: «VENTO LEGGERO E PRIMA PROVA ACCORCIATA, DOMINA ALESSANDRO TOMASI»

20.20 - sabato 30 agosto 2025

Al Circolo Surf Torbole è partita la RRD One Hour Wingfoil: vento leggero e prima prova accorciata. Il locale Alessandro Tomasi domina.

È iniziata oggi al Circolo Surf Torbole la RRD One Hour Wingfoil, manifestazione che porta sul Garda Trentino i migliori interpreti di questa giovane e spettacolare disciplina. La prima giornata è stata caratterizzata da meteo incerto e vento da nord sugli 8-10 nodi: condizioni che hanno consentito la partenza regolare, ma hanno imposto l’accorciamento della regata alla mezz’ora invece dell’ora canonica, a causa del calo di vento.

Nella “Half Hour” solo i più preparati tecnicamente e con attrezzatura adatta- vele di superficie maggiore – sono riusciti a mantenere il volo costante. A imporsi è stato il campionissimo di Riva del Garda Alessandro José Tomasi (Fraglia Vela Riva) con 12 lati in 33’41”, seguito da Riccardo Zorzi (Fraglia Vela Malcesine), secondo assoluto e primo Under 20/Open, e da Platon Kuzmenko, terzo classificato. Tra le donne si è messa in evidenza Eleonora Tiano (LNI Cagliari), prima femminile e prima Under 20, nonchè nona assoluta.

Particolarmente significativa la numerosa presenza di giovanissimi atleti, che conferma come il wingfoil stia conquistando le nuove generazioni grazie alla sua immediatezza e alla forte componente di spettacolarità ed emozione. Per questo la Federazione Italiana Vela sta seguendo con sempre più attenzione gli atleti della disciplina, che hanno raccolto le prime grandi soddisfazioni internazionali.

Lo start é stato dato con la caratteristica e spettacolare partenza “a coniglio” con il gommone che ha sfilato sulla linea tra boa e barca comitato , con lo sfondo suggestivo del centro storico di Torbole e il suo caratteristico campanile, un’immagine che ben rappresenta l’incontro tra sport, vento e paesaggio gardesano. Domani dmenica 31 agosto le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni: attesa la classica “Ora” del Garda per poter disputare una RRD One Hour Wingfoil completa, con passaggi ravvicinati e combattuti che promettono grande spettacolo.

Photo gallery: https://flic.kr/s/aHBqjCsr36