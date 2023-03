CIRCOLO ACLI DI CEMBRA E GRUPPO “DESTINAZIONE VAL DI CEMBRA” * “UN CAMMINO PER“: « SEI SERATE PER PARLARE DI COMUNITÀ ED AMBIENTALE, PRIMO INCONTRO A FAVER – ALTAVALLE (16/3 – 20.30) »

09.19 - lunedì 13 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giovedì 16 marzo ’23 ore 20.30 Faver (Altavalle), Sala consiliare proteggere le risorse del nostro pianeta. Ecologia e ambiente. Dall’Enciclica Luadato Sì ai cambiamenti climatici. Destinazione Val di Cembra. Serate per parlare di comunità, territorio e sostenibilità ambientale. Dal felice incontro fra il Circolo Acli di Cembra e il gruppo spontaneo “Destinazione Val di Cembra” è nata l’idea di dare vita ad un cammino che unisca in un percorso ad anello tutti i comuni della valle passando attraverso i luoghi più significativi dal punto di vista storico-culturale e rurale. Si tratta, come sostengono i promotori, di un percorso che assume una particolare valenza fisica e paesaggistica, ma anche culturale, in quanto si punta a rafforzare i legami comunitari ed identitari della Val di Cembra. Al fine di promuovere questa proposta e di trovare nuovi sostenitori, sono stati organizzati sette incontri che affrontano tutti gli obiettivi e i contenuti del cammino ad iniziare dal tema della comunità per passare all’ambiente, alla cultura del territorio e all’identità locale.

Per sviluppare un clima di accoglienza e coinvolgimento dei residenti, gli incontri si svolgeranno in forma itinerante nei diversi comuni della valle.

In questo secondo incontro pubblico il tema affrontato riguarderà la protezione delle risorse del nostro pianeta in quanto il cammino proposto si incentra, fra gli altri, anche sul valore del rispetto dell’ambiente. Con don Bruno Tomasi si affronteranno i contenuti della Laudato Sì di papa Francesco, mentre con Roberto Barbiero, fisico, climatologo e divulgatore scientifico, si affronteranno le conseguenze dei cambiamenti climatici. Concluderà la serata un rappresentante del movimento giovanile Extinction Rebellion.

Durante la serata verrà presentato il progetto di un Cammino in Val di Cembra.

Entrata libera

Informazioni: 3355255420