“CIRCOLO ACLI DI CEMBRA“ E GRUPPO “DESTINAZIONE VAL DI CEMBRA“ * “UN CAMMINO PER“: « COSTRUIRE COMUNITÀ INTRAPRENDENTI, INCONTRO AD ALBIANO – MUSEO PORFIDO (2/3 – 20.30) »

10.27 - lunedì 27 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

VALLE DI CEMBRA: UN CAMMINO PER RISCOPRIRE I VALORI DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO.

Dal felice incontro fra il Circolo Acli di Cembra e il gruppo spontaneo “Destinazione Val di Cembra” è nata l’idea di dare vita ad un cammino che unisca in un percorso ad anello tutti i comuni della valle passando attraverso i luoghi più significativi dal punto di vista storico-culturale e rurale. Si tratta, come sostengono i promotori, di un percorso che assume una particolare valenza fisica e paesaggistica, ma anche culturale, in quanto si punta a rafforzare i legami comunitari ed identitari della Val di Cembra.

Al fine di promuovere questa proposta e di trovare nuovi sostenitori, verranno promossi nel corso della prossima primavera una serie di sette incontri che affrontano tutti gli obiettivi e i contenuti del cammino ad iniziare dal tema della comunità per passare all’ambiente, alla cultura del territorio e all’identità locale. Per sviluppare un clima di accoglienza e coinvolgimento dei residenti, gli incontri si svolgeranno in forma itinerante nei diversi comuni della valle.

Il primo incontro pubblico avrà luogo giovedì prossimo 2 marzo presso la Casa Museo del Porfido di Albiano e avrà come tema la capacità delle comunità locali di auto organizzarsi per rispondere ai delicati ed impellenti cambiamenti sociali ed economici della nostra epoca. Interverranno Jacopo Sforzi, sociologo e ricercatore presso il Centro Studi EURICSE (Istituto di ricerca europea sulla cooperazione e l’impresa sociale) di Trento e Enrico Bramerini, sociologo presso l’Università di Trento ed esperto di progettazione per comunità sostenibili.

In particolare, conosceremo le esperienze di territori e comunità che stanno sperimentando nuove pratiche di trasformazione sociale attraverso modelli innovativi di sviluppo locale.

*

COSTRUIRE COMUNITÀ INTRAPRENDENTI

Albiano, Casa Museo del Porfido ore 20:30

Jacopo Sforzi, EURICSE

Enrico Bramerini, Università di Trento

Il gruppo spontaneo “Destinazione Val di Cembra”

Il Circolo Acli Valle di Cembra