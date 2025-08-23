CIRCLE PEACE TRENTINO * “PARLAMI DI GAZA“: «TOUR CON TAPPE A BRENTONICO – BOLOGNANO DI ARCO – BORGO VALSUGANA – CAMPODENNO (26-29/9)»

13.02 - sabato 23 agosto 2025

Parlami di Gaza. Date del tour trentino che fa tappa a Brentonico, Bolognano di Arco, Borgo Valsugana e Campodenno. Invito allo spettacolo e mostra fotografica – “Parlami di Gaza”.

Mercoledì 27 agosto, ore 18 – via Roma, Brentonico

“Parlami di Gaza”, una mostra itinerante ideata per dare voce alla popolazione palestinese, sia a coloro che vivono nella diaspora sia a chi risiede ancora a Gaza. L’obiettivo principale è quello di contrastare la “pulizia etnica” attraverso l’arte, la musica e la narrazione, contribuendo a “decolonizzare il pensiero occidentale”.

La mostra propone fotografie di Ahmad Jarboa, un infermiere e fotografo che ha documentato la bellezza e la distruzione di Gaza, letture di Mervat Alramli, che condivide ricordi d’infanzia e il dolore della perdita, e musica dal vivo di Mohammed Abu Senjer, un musicista sopravvissuto al “genocidio” che celebra la resilienza palestinese. I fondi ricavati dalla vendita delle fotografie saranno interamente devoluti ad Ahmad Jarboa a Gaza, sostenendo direttamente chi è colpito dal conflitto.

L’appuntamento di Brentonico è sostenuto da ARCI Brentonico e Centro Pace di Rovereto in rete con le associazioni della rassegna “Gaza: lì dove brucia l’anima del mondo”.

Altri momenti in Trentino:

martedì 26 agosto – ore 20.30 Bolognano di Arco – spazio NEMOS viale Stazione n 6

giovedì 28 agosto – ore 20.30 Piazza Martiri della Resistenza – Borgo Valsugana – ingresso libero

venerdì 29 agosto – ore 20.30 Sala Don Alfonso Pozza – Campodenno – ingresso libero

La mostra si avvale del contributo di tre figure chiave, ognuna delle quali porta una prospettiva unica e toccante:

Mervat Alramli, sceneggiatrice e scenografa – nata a Gaza, nell’ospedale Al Shifa “oggi completamente distrutto”, si è trasferita in Italia a 12 anni e non ha più potuto rivedere la sua città natale. Ha perso la “casa dei ricordi” e alcuni familiari a causa del genocidio. Le sue letture, come “Tracce ed Aria” per la rivista Arab Pop, sono un “omaggio alla bellezza dei ricordi di un’infanzia rubata”, evidenziando il costo umano del conflitto in termini di perdita di luoghi e memorie.

Mohammed Abu Senjer, musicista – sopravvissuto all’ultimo genocidio di Gaza”, è arrivato in Italia solo pochi mesi fa (2024). Il suo contributo musicale con l’Oud, attraverso “improvvisazioni e brani tradizionali”, vuole accompagnare il pubblico “in un viaggio alla scoperta della resilienza palestinese”. Nonostante il “dolore provocato dalla perdita dei propri cari e l’orrore della ferocia sionista”, ha scelto di “non abbattersi”.

Ahmad Jarboa, infermiera e fotografo – sopravvissuto all’ultimo genocidio di Gaza, attualmente è sfollato in una tenda dopo aver perso la casa a causa dei bombardamenti dell’esercito sionista.

Le sue fotografie sono un “archivio di storie e scatti” che mirano a far “immergere e perdere” il visitatore per poi “ritrovarsi nella bellezza martoriata della città di Gaza”.

Il ricavato dalla vendita delle sue opere sarà interamente spedito a lui a Gaza, fornendo un supporto diretto.

Contenuti dello spettacolo

fotografie: di Ahmad Jarboa, che ritraggono la “bellezza martoriata” di Gaza e le storie del suo popolo.

letture: di Mervat Alramli, incentrate sulla sua esperienza personale e sui ricordi d’infanzia.

musica: di Mohammed Abu Senjer, con brani eseguiti in diretta con l’Oud, che esplorano la musica araba classica e la resilienza palestinese.

“Parlami di Gaza” è una proposta di mostra profondamente emotiva e politicamente consapevole. Attraverso le voci e le opere di palestinesi direttamente colpiti dagli eventi di Gaza, la mostra intende offrire una prospettiva intima e autentica, sfidando le narrazioni dominanti e promuovendo la solidarietà, la comprensione e la decolonizzazione del pensiero. È un invito a confrontarsi con la realtà del popolo palestinese, la sua storia, il suo dolore e la sua inesauribile resilienza.