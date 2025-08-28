CINZIA CELLUCCI * CONSIGLIO COMUNALE ROVERETO: «SUBENTRO COME CONSIGLIERA DOPO LE DIMISSIONI DI PAOLO PICCINNI, IL MIO IMPEGNO PER LA SICUREZZA»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Dopo avere dedicato circa 40 anni alla Polizia di Stato, ottenendo grandi successi nella carriera professionale, nel 2023 ho deciso di condividere le mie conoscenze ed esperienze, in particolare nel settore della Sicurezza, con la politica candidandomi, con Fratelli d’Italia, alle provinciali di Trento.
La mia storia politica segue, sempre con Fratelli d’Italia, con il percorso con le comunali di Rovereto, dove sono risultata la prima dei non eletti a Consigliere comunale, ma tale posizione mi ha permesso la nomina a Consigliere circoscrizionale nella ” Circoscrizione Rovereto Nord”.
Ieri, con le dimissioni di Paolo Piccinni, gli sono subentrata; il mio nuovo incarico quindi è quello di Consigliere del Comune di Rovereto (Tn)
Cinzia Cellucci.
