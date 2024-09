“CIEFFE“ * “ACCOSTAMENTI“: «PLURILINGUISMO PER LA CITTADINANZA GLOBALE DI DOMANI, A TRENTO – CENTRO STUDI EDIZIONI ERICKSON, IL 20/9 (14.00(»

18.26 - venerdì 13 settembre 2024

Plurilinguismo per la cittadinanza globale di domani. Incontrarsi, per parlare di plurilinguismo, confrontarsi con chi lo porta nelle scuole e promuovere assieme politiche e strumenti per implementarne la diffusione. Il forum AccostaMenti sarà tutto questo: una giornata in cui, partendo dal mondo dell’affiancamento linguistico nella fascia 0-6, sarà possibile scoprire come CiEffe sta lavorando per contribuire a creare fin dalla prima infanzia i presupposti per la cittadinanza inclusiva.

Una società aperta alla multiculturalità che sappia trovare nella capacità di muoversi consapevolmente in un contesto globale non solo una ricchezza personale e sociale, ma anche uno strumento per realizzarsi nel proprio domani. Una giornata nella quale istituzioni amministrative, istituzioni scolastiche, addetti ai lavori, realtà del tessuto economico, sociale e del volontariato si incontreranno per dialogare su tutti i temi coinvolti nella valorizzazione del plurilinguismo, facendo il punto sulle politiche e i progetti in atto, sperimentando le attività in prima persona.