CIAMPAC – VAL DI FASSA (TN) * “NUOVO SENTIERO SEDUTO“: «PER CONTEMPLARE IL PANORAMA, SEDUTI SU VERE E PROPRIE OPERE D’ARTE»

Contemplare il panorama da punti di osservazione particolarmente suggestivi seduti su vere e proprie opere d’arte. È quello che propone il nuovo Sentiero Seduto del Ciampac, area escursionistica raggiungibile in telecabina da Alba di Canazei.

Un progetto ideato e realizzato dall’artista ambientale italo-svizzero Marco Nones, che si traduce in nove postazioni davvero originali in grado di catturare la curiosità degli escursionisti e arricchire l’ambiente naturale circostante nel pieno rispetto della natura. Le opere sono tutte in legno proveniente da antiche baite del territorio.

Durante il percorso, che si sviluppa in una piacevole passeggiata nei pressi della stazione a monte della seggiovia Roseal-Giumela a Sella Brunech, 2.428 metri, si possono dunque incontrare la panca felice, dove la seduta simula un sorriso, e quella per innamorati, progettata per avvicinare chi vi si siede, ma anche i due troni per l’abbronzatura a scacchi, posizionati uno a fianco all’altro dietro ad una scacchiera che filtra i raggi del sole, e quello spremi idee.

E ancora il trono schiaccia pisolino, quello vanitoso e quello dei campioni, che riprende un podio, ma anche la chaise longue dell’area vip e i troni scomodi, con le sue improbabili sedute inclinate.

Citato anche da Exibart, una delle più prestigiose riviste d’arte, che ha inserito le opere anche in maxi schermi presso grandi stazioni ferroviarie, è un progetto ludico e rilassante, che invita a fermarsi e ad ammirare il meraviglioso panorama circostante.

Un motivo in più per visitare l’area escursionistica che, nonostante il clima instabile della prima parte della stagione, sta raccogliendo ottimi risultati. Merito di un paesaggio unico ma anche di progettualità dedicate, con diversi sentieri tematici tra cui il nuovo Sentiero delle Marmotte e un ricco programma di attività settimanali. Tra queste gli appuntamenti di yoga vista Gruppo del Sella del martedì e i bagni di suono per connettersi alla natura con l’aiuto di gong, ocean drum, shruti box (prossimo appuntamento domenica 25 agosto dalle 10.00).

