“CIAMINADA NONESA” * SPORT – RUNNER: «YURI TRENTINI E LISA KERSCHBAUMER SONO I PIÙ VELOCI DELLA 13MA EDIZIONE»

18.28 - domenica 1 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A primeggiare, in una classifica generale che in questo tipo di gare non esiste neppure, sono stati il trentenne triatleta bolzanino Yuri Trentin (Sterzing Volksbank) e la runner di Termeno Lisa Kerschbaumer (SC Meran), ma anche stavolta la «Ciaminada Nonesa» festeggia soprattutto i 350 iscritti e la grande festa di sport che ha saputo regalare loro. La formula lanciata lo scorso anno dallo Sci club fondisti Alta Val di Non, capitanato da Gianpaolo Franchi, è infatti in grado di coinvolgere corridori di tutte le fasce di età, ciascuno con i propri obiettivi su percorsi diversi a seconda della categoria di appartenenza.

Si è trattato anche stavolta dell’unica tappa trentina, patrocinata dal Csi, del circuito «Stadt und Dorfläufe», organizzato dal Verband der Sportvereine Südtirols (VSS), che si articola in nove appuntamenti, sei dei quali erano già andati in archivio prima dell’appuntamento noneso. Trattandosi di una manifestazione aperta ai tesserati di tutti gli enti di promozione sportiva, assegnava anche questo titolo regionale, di cui possono ora fregiarsi Trentini e Kerschbaumer.

Se i più giovani si sono divertiti correndo lungo un anello disegnato intorno al centro sportivo di Sarnonico, junior, senior e master hanno dovuto percorrere un tracciato di 5,3 chilometri, che si è snodato dapprima in direzione Romeno, seguendo la ciclabile, poi verso Cavareno con una salita lunga 600 metri a precedere il giro di boa, per poi coprire a ritroso lo stesso cammino.

Benché la distanza non fosse eccessiva, le differenze si sono viste eccome: Trentin ha preso subito il largo, imponendo un ritmo insostenibile per gli altri, giungendo al traguardo per primo con il tempo di 17’59”, precedendo di 17 secondi il sempre performante Frowin Stecher (Oberland), classe 1970, e di 30 secondi Matthias Agethle (Laatsh – Taufers), a loro volta vincitori nelle categorie Master 4 e Master 3. Quarti e quinti i trentini dello Junior Sport Avio Davide ed Emanuele Osti. Hanno festeggiato anche Federico Bertagnolli per la vittoria con i Master 2, Konrad Schwalt primo fra i Master 5, Franco Torresani, che in giornata aveva preso parte anche alla Direttissima, primo fra i Master 6, Elio Dalcolmo, vincitore fra i Master 7.

Anche in campo femminile Lisa Kerschbaumer è volata verso la vittoria guidando le danze dall’inizio, anche se al traguardo a separarla da Lara Vorhauser (Sterzing Volksbank) sono stati sei soli secondi. Bel terzo posto per Giulia Franchi (Fondisti Alta Val di Non), vincitrice nella categoria Master 2, quarta Giulia Dallio (Atletica Valle di Cembra), vincitrice fra le Master 1. Elektra Bonvecchio si è imposta nella categoria Master 3, Monica Giordani nella Master 4, Mirka Lorenzani nella categoria 5, Cristina Celva nella Master 6, Maria Maddalena Zipperle nella Master 7.

Nelle categorie giovanili successi per Amelie Wieser e Dario Neculi (Cuccioli), Hanna Fink e Ivan Bacher (Esordienti), Anna Coser e Tom Ausserhofer (Ragazzi), Elisa Zucchelli e Max Unterkalmsteiner (Cadetti), Agata di Lorenzo e Samuele Slomp (Allievi), Giulia Zucchelli e Davide Osti (Juniores). Anche loro sono campioni regionali degli enti di promozione sportiva.