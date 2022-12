CIA – ROSSATO – DALPALÙ (FDI) * VENDITORI AMBULANTI: « PAGAMENTO CANONI MERCATALI, APPROVATO MIO EMENDAMENTO CHE PREVEDE L’ESENZIONE PER IL 2023 »

11.40 - martedì 20 dicembre 2022

Pagamento canoni mercatali, Cia (FdI): “Approvato mio emendamento che prevede l’esenzione anche per il 2023”. Nel corso della discussione in Consiglio provinciale della manovra finanziaria 2023 è stato approvato l’emendamento, a prima firma del Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia, per esentare i titolari di concessioni di posteggio dal pagamento del canone 2023 per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati su tutto il territorio provinciale. Con questo emendamento, la Provincia si sostituisce agli ambulanti nel pagamento del canone impiegando 550.000,00 Euro.

Si tratta di una misura fortemente voluta, nata dal confronto con il territorio del Cons. Cia nel corso dei suoi gazebo nei mercati e nelle fiere trentine (193 quelli svolti fino alla data odierna), a supporto di una categoria, quella dei venditori ambulanti, particolarmente penalizzata, in primis dalle restrizioni imposte per contrastare l’emergenza Covid-19 e in secondo luogo dall’incremento dei prezzi e dall’eccezionale crisi energetica che si sono generati a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina.

Già nella legge provinciale n. 7 del maggio 2021 e nella finanziaria del 2022 erano stati approvati due emendamenti del Consigliere Cia che andavano nella medesima direzione e che hanno garantito l’esenzione per il 2021 e per l’anno in corso.

Queste iniziative rappresentano una risposta concreta alle necessità degli ambulanti. Confidiamo che essi possano lavorare con continuità e che l’esenzione dal pagamento dei canoni di posteggio possa contribuire a una rapida ripresa economica per le tante famiglie che di questo commercio hanno fatto una ragione di vita, e che da mesi si trovano a combattere quotidianamente per superare le numerose criticità derivanti dal repentino e inaspettato mutamento della situazione economica nazionale e provinciale.

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato

Cons. Bruna Dalpalù