CIA (PAT – GRUPPO MISTO) * ORSI TRENTINO: «NUOVO STOP DEL TAR? LA TUTELA PER GLI ANIMALI METTE A RISCHIO LE PERSONE«

21.40 - lunedì 22 luglio 2024

Nuovo Stop del Tar: quando la tutela degli orsi mette a rischio le persone. Ci risiamo! Il Tar, per l’ennesima volta, ha sospeso l’ordinanza che prevedeva l’abbattimento dell’orso che ha aggredito un turista francese. Questa vicenda mi ricorda un altro caso: quello di un orso considerato particolarmente problematico, per il quale era stata emessa un’ordinanza di abbattimento dal presidente della Provincia di Trento. Tuttavia, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso delle associazioni animaliste Oipa ed Enpa, sospese l’ordinanza. È lo stesso orso che, nel 2023, causò la morte di Andrea Papi. Quante altre tragedie dobbiamo affrontare prima di capire che non stiamo trattando con un gioco, che questa non è una questione da prendere alla leggera?

*

Claudio Cia

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)