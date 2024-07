CIA (MISTO) * SANITÀ: «OSPEDALI TRENTINI, DA OGGI IL RILASCIO DELLA PRIMA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA SARÀ GRATUITO»

11.15 - mercoledì 3 luglio 2024

Da oggi, negli ospedali trentini, il rilascio della prima copia della cartella clinica sarà gratuito. Questo importante risultato è frutto delle iniziative promosse dal Consigliere provinciale Claudio Cia, ispirate dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 ottobre 2023 (causa C-307/22), che sancisce il diritto dei pazienti di ottenere gratuitamente la prima copia della propria cartella clinica.

Fino a pochi giorni fa, gli ospedali trentini richiedevano un pagamento di 20 Euro o più per il rilascio di ogni cartella clinica, in conformità con la normativa nazionale e provinciale che prevedeva il rimborso dei “costi di riproduzione”.

Grazie all’impegno del Consigliere Cia in Consiglio provinciale, che con interrogazioni consiliari e accesso agli atti ha tenuto alta l’attenzione sul tema, e grazie al parere favorevole dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha confermato la validità delle sue tesi, la Provincia autonoma di Trento e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) si sono finalmente conformate a questa sentenza. Il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 27 maggio 2024 conclude infatti che “nell’ambito delle proprie competenze di organo consultivo, ritiene preferibile l’interpretazione che conduce codesta Amministrazione alla immediata e diretta applicazione dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, così come – a quanto consta – pare abbiano fatto anche altre Aziende Sanitarie”.

Da oggi, la prima copia della cartella clinica, insieme a tutta la documentazione sanitaria come immagini radiografiche, referti diagnostici, valutazioni medico legali o scheda di dimissione ospedaliera, verrà fornita gratuitamente a tutti i pazienti delle strutture sanitarie trentine.

“Questo è un passo avanti significativo per garantire i diritti dei pazienti e migliorare l’accesso alle proprie informazioni sanitarie”, ha dichiarato il Consigliere Claudio Cia.

Rimane aperta la questione dei rimborsi per i pazienti che hanno pagato per ottenere la propria cartella clinica dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea e il conseguente parere dell’Avvocatura. “Mi sono già attivato affinché vengano chiariti eventuali meccanismi di rimborso”, ha aggiunto Cia.

Claudio Cia

Consigliere della Provincia autonoma di Trento (Gruppo Misto)