CIA (MISTO PAT) * STATI UNITI: «DONALD TRUMP 47MO PRESIDENTE AMERICANO, IL SUO IMPATTO SU UN’EUROPA CHE DOVRÀ CAMBIARE»

16.26 - mercoledì 6 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Trump 47º Presidente americano: il suo impatto su un’Europa che dovrà cambiare. Nel novembre 2016, dopo l’elezione di Donald Trump a 45º presidente degli Stati Uniti, osservavo: “ciò che emerge è lo scollamento, ormai cronico, tra quanto viene percepito nell’olimpo della politica e poi riflesso dai media accondiscendenti e quanto effettivamente si vive tra la popolazione.” Oggi quella distanza non solo persiste, ma si è accentuata, segno di una polarizzazione crescente nella società americana. Trump incarna nuovamente quella spinta alla discontinuità, quella ribellione contro l’establishment che rispecchia il sentimento profondo di larga parte degli americani.

Nel suo primo discorso da 47° Presidente, Trump ha sottolineato la necessità di unità nazionale, affermando: “Dovremo aiutare il Paese a lenire le sue ferite” e rivolgendosi a “ogni cittadino” con l’impegno a “lavorare ogni giorno con ogni respiro”. La promessa di una “vittoria per tutti gli americani” resta l’obiettivo più ambizioso in un Paese segnato da profonde divisioni.

Con il suo ritorno, Trump rilancia il principio dell'”America First”: un messaggio chiaro, anche se scomodo per l’Europa, che è stata finora abituata a dare per scontato il sostegno statunitense. L’Unione Europea, infatti, dovrà adattarsi a questa nuova realtà, imparando a proteggere i propri interessi economici e di sicurezza. La domanda è: sarà in grado di agire come un blocco unito, superando le divisioni interne?

Guardando all’Asia, la rielezione di Trump potrebbe alterare l’equilibrio con la Cina. Se Trump dovesse intensificare la pressione su Pechino, l’Europa si troverebbe in una posizione scomoda: da un lato l’alleato americano, dall’altro un partner commerciale cruciale come la Cina. Anche qui, l’Europa dovrà trovare il coraggio di agire come un attore geopolitico indipendente, per evitare di restare spettatrice nel gioco di potere tra USA e Cina.

Ma la vera sfida sarà il conflitto in Ucraina. Mi chiedo se Trump riuscirà a percorrere una strada che pochi leader hanno osato considerare: un compromesso che possa riequilibrare i rapporti di forza nella regione. È possibile che, con il suo stile diretto e pragmatico, Trump riesca a trattare con Putin, riconoscendo alcune rivendicazioni territoriali russe e di sicurezza ai propri confini senza compromettere del tutto le aspettative ucraine. Trump ha dimostrato in passato di saper scardinare le convenzioni, e potrebbe trovare una soluzione inattesa.

Con Trump si aprono dunque scenari inediti. La sua imprevedibilità è sia la sua forza che la sua fragilità: rompe gli schemi e offre soluzioni fuori dagli standard. Resta ora da vedere se riuscirà a consolidare i risultati, lasciando un’eredità di stabilità o di incertezza.

*

Cons. Claudio Cia