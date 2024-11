CIA (MISTO PAT) * LIMITI DI MANDATO: “LE ISTITUZIONI APPARTENGONO AI CITTADINI, NON AI NOMINATI”

20.32 - lunedì 18 novembre 2024

Limiti di mandato: le Istituzioni appartengono ai cittadini e non ai nominati.

Un recente articolo di giornale riporta le dichiarazioni di Francesca Gerosa e dell’on.Urzì, esponenti di Fratelli d’Italia, sul tema del terzo mandato per il Presidente della Provincia. Entrambi si sono espressi in modo contrario, definendo il dibattito “bizzarro” o “inutile”.

Affermazioni che sollevano diverse perplessità, soprattutto alla luce delle scelte compiute dal loro stesso partito negli ultimi giorni in Consiglio regionale, rinunciando a difendere la nostra prerogativa in questo ambito.

Fratelli d’Italia ha recentemente spinto per approvare modifiche legislative che eliminano i limiti ai mandati per i sindaci nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Ora in Trentino invece si oppone con forza al terzo mandato per il Presidente della Provincia, una figura che opera in un contesto molto più ampio e complesso, dove trasparenza, meccanismi di controllo democratico e pluralità politica sono maggiormente garantiti.

“Bizzarre” in questo contesto sono invece le parole di Francesca Gerosa: “Non abbiamo neanche mai avuto il tempo di metterci ora a pensare a cosa sarà tra quattro anni”. Una bella auto definizione di visione politica di degasperiana memoria. Se davvero Fratelli d’Italia “non ha tempo” per riflettere sul futuro delle istituzioni provinciali, come può giustificare la rapidità con cui ha cambiato le regole elettorali nei Comuni a ridosso del voto? Questo atteggiamento dimostra un evidente doppio standard.

Curioso infine, se non ironico, che sia proprio l’on.Urzì a dichiarare: “Auspico che si smetta di parlare di mandati”. Eletto per cinque legislature consecutive come Consigliere provinciale a Bolzano, dal 1998 al 2022, prima di approdare alla Camera dei Deputati. Una riflessione sulla propria lunga esperienza politica all’interno delle Istituzioni potrebbe aiutare a rendere il dibattito più coerente e obiettivo.

Non è facile interpretare le incursioni dell’on.Urzì nelle questioni politiche trentine: dopo la lunga esperienza all’interno del Consiglio provinciale di Bolzano, adesso deputato eletto in Veneto, grazie alle preferenze attribuite dagli elettori al simbolo di Fratelli d’Italia, sembra in effetti più un portavoce della volontà politica centralista romana che un interprete delle specificità del nostro territorio e della nostra Autonomia.

Non si tratta solo di limiti di mandato, ma di un principio democratico fondamentale: consentire ai cittadini la libertà di scegliere i propri rappresentanti. La politica non deve temere il giudizio popolare, né rifugiarsi dietro contraddizioni o posizioni di comodo per evitare il confronto democratico. I cittadini meritano rispetto, chiarezza e regole che garantiscano la loro piena partecipazione, libera e incondizionata, al processo decisionale. Il mio impegno è e rimane quello di favorire un confronto onesto e trasparente su tutte le questioni rilevanti, perché le Istituzioni appartengono ai cittadini, non a qualche nominato.

*

Claudio Cia

Consiglio Provinciale Trento