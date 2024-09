CIA (GRUPPO MISTO) * STATUTO D’AUTONOMIA: «SERVE UNA RIFORMA ADEGUATA AI TEMPI, CORAGGIO E LUCIDITÀ DI PENSIERO NON MANCANO A KOMPATSCHER E FUGATTI»

19.10 - lunedì 9 settembre 2024

Riforma dello Statuto di Autonomia, Claudio Cia: “Una riforma adeguata ai tempi”. Oggi è fondamentale avere il coraggio di proporre idee originali, senza sottrarsi alla logica di confronto con il Parlamento, e dobbiamo immaginare una riforma dello Statuto che sia moderna e adeguata ai tempi. Quelle qualità, coraggio e lucidità di pensiero, che non mancano ai Presidenti Kompatscher e Fugatti.

L’on. Urzì, purtroppo, confonde il fondamentale diritto dei territori di affermare le proprie ragioni, con l’introduzione di un presunto diritto di veto nei confronti del Parlamento, ricadendo nella solita visione romanocentrica e tecnocratica che alimenta l’illusione della supremazia delle competenze sull’intesa. Senza un vero e adeguato tavolo di confronto infatti, le competenze ridurrebbero la nostra Autonomia a un semplice strumento concepito a Roma e applicato localmente, secondo direttive imposte dalla capitale.

Non esiste alcuna limitazione del potere sovrano del Parlamento nel consentire a un’assemblea locale di esprimersi in modo decisivo. Al contrario, l’idea di invertire i ruoli, come suggerito dall’on. Urzí, è tipica della vecchia destra statalista e si scontra apertamente con gli interessi delle Autonomie locali.

Le dichiarazioni di cui sopra risultano per di più chiaramente in contraddizione con quanto espresso dal gruppo consiliare di FdI che, in merito alla modifica dello Statuto, il 5 febbraio di quest’anno ha dichiarato: “È evidente che la vera, sostanziale e innovativa modifica sarebbe l’introduzione del principio dell’intesa, poiché rappresenterebbe una pietra miliare in grado di garantire che le future modifiche dello Statuto ci mettano realmente in sicurezza.” Appare evidente lo scollamento tra ciò che viene detto in aula e ciò che viene proclamato a Roma.

Speriamo che in futuro venga recuperata quella unicità di visione e quella coerenza indispensabile per mantenere gli impegni presi e confermare la fiducia espressa dai trentini.

Claudio Cia

Consiglio provincia Pat – Gruppo Misto