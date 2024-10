CIA (GRUPPO MISTO PAT) * REFERENDUM SULL’ORSO: «LA VAL DI SOLE È CHIAMATA AD ESPRIMERSI, DOMENICA 27 OTTOBRE»

13.26 - giovedì 24 ottobre 2024

Referendum sull’orso: la Val di Sole chiamata a esprimersi. Domenica 27 ottobre, la Val di Sole sarà protagonista di una consultazione pubblica molto attesa: il referendum sull’orso. Si tratta di un’occasione fondamentale per i cittadini di esprimere la loro opinione su un tema che impatta la vita quotidiana e la sicurezza delle comunità locali. Partecipare a questo voto è un gesto di democrazia che merita grande attenzione, specialmente in un momento in cui la partecipazione popolare è più che mai necessaria.

L’Assessore provinciale Roberto Failoni ha sottolineato quanto sia importante questo referendum per raccogliere il parere delle persone e poterlo utilizzare come leva nelle trattative con il governo nazionale e le istituzioni europee. La voce dei cittadini può rafforzare la posizione del Trentino e contribuire alla definizione di politiche più efficaci per la gestione della fauna selvatica. In un territorio dove la convivenza con l’orso è sempre più delicata a causa del numero sempre maggiore di questi animali, è essenziale che la popolazione possa esprimersi.

Anche sul piano europeo, si sottolinea come la legislazione comunitaria permetta una gestione più flessibile della fauna, inclusi abbattimenti controllati, purché non sia minacciata la sopravvivenza della specie. In altri Paesi europei, come Slovenia e Svezia, questa pratica è già applicata con regolarità per garantire un equilibrio tra tutela della fauna e sicurezza della popolazione.

La consultazione in Val di Sole, pur non avendo un effetti giuridici diretti, rappresenta un segnale importante che può orientare la politica verso una gestione più efficace e responsabile. Partecipare al referendum è un atto di responsabilità verso il futuro del territorio. Invitiamo tutti i cittadini a recarsi alle urne e a far sentire la propria voce su un tema così importante.

Claudio Cia

Consiglio Provincia autonoma Trento (Misto)