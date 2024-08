CIA (GRUPPO MISTO) * ON. DE BERTOLDI: «LA SUA CORAGGIOSA SCELTA, PER LA DEMOCRAZIA E LE CONTRADDIZIONI DI FRATELLI D’ITALIA»

08.34 - mercoledì 14 agosto 2024

La coraggiosa scelta di Andrea De Bertoldi per la democrazia e le contraddizioni di Fratelli d’Italia. Esprimo la mia più profonda solidarietà all’onorevole Andrea De Bertoldi per la sua decisione, certamente sofferta ma necessaria, di lasciare il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia. La sua scelta, maturata nel tempo, testimonia un coraggioso impegno nella difesa dell’Autonomia della nostra Provincia, un principio che, purtroppo, sembra trovare sempre meno spazio all’interno di Fratelli d’Italia.

Ritrovo nelle vicende di De Bertoldi molte analogie con la mia esperienza personale. Anch’io mi sono scontrato con una struttura di partito che utilizza gli organi disciplinari più per intimorire e reprimere il dissenso e il confronto democratico, piuttosto che per garantire l’etica e la giustizia interna. Questi strumenti sono già stati spesso impiegati, infatti, per soffocare ogni voce critica che osi mettere in discussione l’accentramento delle decisioni, a scapito della democrazia interna e del rispetto delle specificità locali.

L’impiego di tale istituto da parte del partito dà l’impressione che la disciplina venga usata più come una clava d’altri tempi piuttosto che come uno strumento di equità e giustizia. Qualcuno ricorderà come il sottoscritto fosse stato giudicato “incompatibile” dagli stessi probiviri per aver avanzato osservazioni riguardo l’ingerenza di Roma nei processi decisionali locali.

In tale contesto, le accuse mosse a De Bertoldi dalla Commissione di Disciplina appaiono come un espediente per giustificare l’espulsione di chi ha osato mostrare dissenso e indipendenza democratica di pensiero. Questo tipo di accusa non rappresenta altro che un avvertimento a chiunque abbia il coraggio di intraprendere la stessa strada di autonomia e trasparenza, utilizzando metodi già visti in passato, da parte di esponenti di livello superiore agli attuali.

Rinnovo dunque la mia solidarietà ad Andrea De Bertoldi, con la speranza che la sua scelta contribuisca a far riflettere quanti ancora credono in una politica che rispetti davvero l’autonomia e la democrazia interna. È necessario non smettere di lottare per questi valori, contro tutti coloro che, con pressioni o ricatti, cercano di imporre un controllo centralizzato e autoritario. Questo è in netto contrasto con quelle premesse di trasparenza e rispetto che dovrebbero caratterizzare qualunque partito.

Cons. Claudio Cia