CIA (GRUPPO MISTO) – INTERROGAZIONE * TRENTINO – TASSA SUI RIFIUTI: «DOLOMITI AMBIENTE APPLICA ANCORA L’IVA AL 10% SULLA TARI?»

08.45 - venerdì 18 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA al 10% sulla TARI da parte di Dolomiti Ambiente. Com’è noto, la Tassa sui rifiuti (TARI) ha visto una complessa evoluzione – a partire dalla Tarsu, passando per T.i.a. 1, T.i.a. 2 e Tares, per giungere oggi alla TARI. Nell’arco di questo avvicendamento si è presentato più volte, diversamente declinato, il problema della sottoposizione ad IVA delle varie tariffe sui rifiuti.

Già a partire dal 2009, con la sentenza n. 238, la Corte Costituzionale ha stabilito che la TIA e le prestazioni equivalenti non costituiscono in realtà una “Tariffa” bensì una prestazione patrimoniale imposta, e che pertanto su tali prestazioni non fosse applicabile l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5078 del 2016, hanno poi abbracciato tale orientamento, riaffermando in modo inequivocabile che gli importi pretesi dal Comune a titolo di tariffa di igiene ambientale hanno natura tributaria e non sono soggetti ad IVA.

L’IVA difatti mira a “colpire” una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni e servizi a fronte di un corrispettivo, in linea con quanto previsto dall’art. 3, D.P.R. 633/72. La TARI, invece, non è nella sostanza un pagamento direttamente legato a un servizio reso, ma presenta caratteri prettamente impositivi in quanto espressione di potere autoritativo.

Ciò è ravvisabile nell’assenza di volontarietà nel rapporto tra gestore del servizio e utente, nonché nella predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico. A tal proposito, la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. trib., 10 marzo 2015, n. 4723) aveva già osservato come la mancanza di corrispettività sia insita nel meccanismo di commisurazione del tributo sui rifiuti, suddiviso in parte fissa (concernente le componenti essenziali del costo del servizio) e parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione).

Secondo la dottrina fiscale prevalente, la TARI deve essere considerata un tributo piuttosto che una tariffa, poiché non esiste un rapporto sinallagmatico diretto tra il pagamento e la prestazione di un servizio, come avviene nelle transazioni contrattuali tra privati. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5078 del 2016, ha precisato che, in quanto tributo, la TARI è soggetta ai principi di non corrispettività e obbligatorietà, rendendo inapplicabile l’IVA.

Ad oggi, sia la Consulta che la Cassazione sono concordi nel riconoscere che la TARI è un tributo e, in quanto tale, non debba essere assoggettata a IVA, per evitare il paradosso di imporre una tassa su un’altra tassa (doppia imposizione fiscale).

L’applicazione dell’IVA sulla TARI non solo contraddice la natura tributaria della tassa sui rifiuti, ma genera una palese doppia imposizione, proibita dai principi fondamentali del diritto tributario. Come affermato dalla dottrina fiscale, l’applicazione di un’imposta su un’altra imposta porta a un’ingiustificata duplicazione della tassazione, che non trova alcun fondamento giuridico.

La non imponibilità IVA della TARI è inoltre compatibile con l’ordinamento europeo; infatti, la Corte di Giustizia (CGE, sent. 16/07/2009, causa n. C-254/08) ha chiarito che il principio comunitario del “chi inquina paga”, in forza del quale il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dai detentori dei medesimi, non osta a che gli Stati membri adattino il contributo in funzione di categorie di utenti determinate secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito. Ciò non costituisce una violazione dell’art. 15, lett. a), della Direttiva 2006/12.

A seguito di queste pronunce, si erano mobilitate le associazioni dei consumatori, che hanno patrocinato numerosi ricorsi per i contribuenti. Moltissime sentenze di tribunali amministrativi locali hanno riconosciuto la fondatezza di tali ricorsi, e le uniche eccezioni contrarie (Venezia e la Toscana) sono state successivamente superate dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3756 del marzo 2012, la quale ha ribadito l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA sulla tassa rifiuti. Più recentemente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23949 del 2019, ha confermato che l’IVA sulla tassa sui rifiuti non è dovuta, consolidando ulteriormente le decisioni precedenti.

Nonostante ciò, l’Ente Pubblico non ha mai applicato queste indicazioni, e molti Comuni, inclusa la nostra Provincia, continuano ad applicare l’IVA sugli importi dovuti a titolo di tassa sui rifiuti, sebbene con l’aliquota agevolata al 10%.

Ovviamente, laddove l’IVA sia effettivamente applicata dal Comune, trattandosi di una somma richiesta (e pagata) in modo illegittimo, il cittadino ha la possibilità di chiederne il rimborso. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5627 del 2017 ha ribadito che il termine prescrizionale di 10 anni è corretto per richiedere la restituzione dell’imposta, poiché non riguarda l’esercizio del diritto alla ripetizione di somme indebitamente pagate, ma la ripetizione di una quota di tariffa priva di titolo legittimo. Tuttavia, spesso i ricorsi non ricevono risposta, e Dolomiti Ambiente non fornisce alcun riscontro ai cittadini che contestano l’applicazione ingiusta della tassazione.

Le recenti indagini avviate dalle procure di Trento, Rimini e Torino presuppongono un possibile abuso d’ufficio da parte delle aziende municipalizzate che continuano ad applicare l’IVA sulle bollette per il servizio rifiuti, nonostante la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale e della Cassazione, e nonostante l’illegittimità sia ormai nota e pubblica. Inoltre, sembra che anche ARERA abbia contestato tale illegittimità.

È opportuno ricordare che la disciplina relativa alla fiscalità locale ha subito vari interventi normativi nel corso degli anni. Tuttavia, nessuno di questi ha legittimato l’applicazione dell’IVA sulla TARI. L’Agenzia delle Entrate ha più volte confermato, attraverso circolari e risoluzioni, che i tributi locali come la TARI non possono essere assoggettati a IVA, confermando quanto stabilito dalla giurisprudenza.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. Se Dolomiti Ambiente applichi ancora l’IVA al 10% sulla TARI e, in caso affermativo, su quale base normativa si fondi tale applicazione, nonostante le pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che ne hanno dichiarato l’illegittimità.

2. Se la Giunta provinciale si sia attivata o intenda attivarsi nei confronti di Dolomiti Ambiente e dell’Agenzia delle Entrate,

per verificare la legittimità dell’applicazione dell’IVA sulla TARI e per sollecitare eventuali rimborsi ai cittadini che hanno pagato tale imposta illegittimamente.

3. Se la Giunta abbia avviato o intenda avviare interlocuzioni con le associazioni dei consumatori per monitorare il numero di ricorsi e segnalazioni ricevute dai cittadini in merito all’applicazione illegittima dell’IVA sulla TARI.

*

Claudio Cia

Consiglio provincia Pat – Gruppo Misto