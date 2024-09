CIA (GRUPPO MISTO) – INTERROGAZIONE * GRATUITÀ CARTELLE CLINICHE: «APPLICAZIONE SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, ANCORA OSTACOLI PER I PAZIENTI TRENTINI?»

17.53 - martedì 10 settembre 2024

Interrogazione sulla gratuità delle cartelle cliniche: il Consigliere Cia sollecita l’adeguamento delle strutture sanitarie convenzionate alla sentenza europea.

Nella seduta odierna del Consiglio provinciale, il consigliere Claudio Cia ha presentato un’interrogazione a risposta immediata per discutere l’applicazione in provincia di Trento della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 ottobre 2023. Tale sentenza riconosce a tutti i pazienti il diritto di ottenere gratuitamente la prima copia della propria cartella clinica, inclusi dettagli come diagnosi, esiti degli esami e pareri medici. Tuttavia, Cia ha segnalato che diverse strutture sanitarie e centri di diagnostica strumentale convenzionati con il Sistema Sanitario Provinciale (SSP) continuano a richiedere il pagamento per il rilascio di tale documentazione, nonostante l’obbligo sancito dalla sentenza.

Durante il suo intervento, il consigliere Cia ha riferito di aver personalmente verificato la situazione, rivolgendosi a otto strutture convenzionate, delle quali sette risultano richiedere ancora il pagamento per la documentazione sanitaria. Ha inoltre sottolineato come, nelle stesse strutture, i pazienti che si avvalgono di prestazioni a pagamento ricevano gratuitamente i supporti digitali contenenti le immagini collegate ai referti, mentre coloro che accedono ai servizi tramite il SSP debbano pagare un ulteriore costo per gli stessi supporti. Alla luce di queste anomalie, Cia ha interrogato la Giunta Provinciale per sapere quali misure intenda adottare per garantire il pieno rispetto della sentenza europea da parte di tutte le strutture sanitarie convenzionate.

In risposta, l’Assessore alla Salute Mario Tonina ha chiarito che l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) ha già aggiornato, con una delibera del 4 luglio 2024, le tariffe per il rilascio della documentazione sanitaria, esentando dal pagamento i soggetti a cui i dati si riferiscono, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia. Tuttavia, per quanto riguarda le strutture private convenzionate, l’Assessore ha precisato che le tariffe applicate da queste ultime non sono disciplinate dall’APSS, ma che sono in corso delle interlocuzioni con le medesime per assicurare l’applicazione della sentenza.

Nella sua replica, il consigliere Cia ha riconosciuto l’impegno dell’Assessore e ha apprezzato la collaborazione tra le parti per risolvere la questione. Tuttavia, ha ribadito l’importanza di garantire che tutte le strutture convenzionate, data la loro collaborazione con l’APSS, si conformino alla sentenza senza necessità di ulteriori interventi da parte della Provincia. Cia ha sottolineato che, sebbene si tratti di una “forzatura”, è necessario trovare un modo per indurre queste strutture ad adeguarsi, proprio in virtù della collaborazione reciproca.

