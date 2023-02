CIA (FDI) * INCONTRI ISTITUZIONALI: « KOMPATSCHER E ACHAMMER HANNO INCONTRATO LA PREMIER MELONI, ORA ASPETTIAMO IL PATT »

15.52 - giovedì 2 febbraio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al sito personale del consigliere Cia) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

Oggi Arno Kompatscher e Fhilipp Achammer hanno incontrato la Premier. A dimostrazione che Giorgia Meloni non è poi quel mostro antiautonomista che per anni hanno dipinto in Alto Adige e in Trentine. Ci è voluto tempo, ma ci sono arrivati anche quelli di SVP… ora aspettiamo che ci arrivino anche quelli del Patt.