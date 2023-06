CIA – DALPALÙ – ROSSATO (FDI) * “STATI GENERALI SANITÀ TRENTINA“: « L’EVENTO A TRENTO – PALAZZO REGIONE (10/6 -9.00) »

16.02 - martedì 6 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Gruppo consiliare provinciale di Fratelli d’Italia a Trento, rappresentato dal Capogruppo Claudio Cia e dalle Consigliere Bruna Dalpalù e Katia Rossato, si è fatto promotore dell’evento “Stati generali della sanità trentina”, che si svolgerà sabato 10 giugno presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, in Piazza Dante a Trento a partire dalle ore 9:00, con l’intento di favorire una serie di momenti di confronto e ascolto delle professioni sanitarie, delle diverse rappresentanze sindacali e di chi, conoscendo bene la realtà trentina, oggi esercita la propria professione sanitaria in altri territori con ruoli di grande responsabilità.

A moderare, la giornalista Laura Strada. I saluti istituzionali sono affidati a: Walter Kaswalder – Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento; Marcello Gemmato – Sottosegretario di Stato alla Salute; Stefania Segnana – Assessore provinciale alla Salute.

Nel corso del convegno intervengono:

1^ Tavola rotonda: “Lo stato del sistema salute trentino”

Marco Ioppi – Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; Daniel Pedrotti – Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche; Salvatore Desiderio – Segretario S.U.MA.I Trento; Renzo Dori – Presidente della Consulta provinciale per la salute; Claudio Cia – Presidente della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento

2^ Tavola rotonda: “Il confronto con le parti sociali”

Cesare Hoffer – Coordinatore Nursing Up Provincia di Trento; Paolo Panebianco – Responsabile del settore sanità Fe.N.A.L.T; Sonia Brugnara – Segretaria CIMO e Fesmed e Segretaria regionale CIDA; Luigi Diaspro – CGIL – FP; Giuseppe Pallanch – CISL – FP; Giuseppe Varagone – Sanità – UIL

3^ Tavola rotonda: “Il confronto con altre realtà”

Daniele Bernardi – Assistant Professor di Radiologia presso Humanitas University e responsabile radiologia senologica e screening Gruppo Humanitas; Giusto Pignata – Direttore S.O.C. Chirurgia 2, Referente Centro; Multidisciplinare Chirurgia Robotica Spedali civili di Brescia; Maurizio Rosati – Direttore UOC Ginecologia Ostetricia, Ospedale Regionale di Pescara.

Questa iniziativa vuole rappresentare un’occasione per volgere lo sguardo, con onestà intellettuale e sano realismo, alle sfide che il futuro riserva al mondo della salute, nell’estrema consapevolezza che le criticità di oggi richiedono l’apporto costruttivo di tutti. Contributo che, in primis, non può che arrivare da chi la professione sanitaria la interpreta tutti i giorni stando in prima linea, toccandone perciò potenzialità e limiti. La mattinata di studio, aperta a tutta la cittadinanza, nell’ottica di permettere un confronto tra il mondo dei professionisti sanitari e quello dei pazienti, vuole rappresentare un’occasione di ascolto e approfondimento delle principali criticità che caratterizzano la sanità trentina al giorno d’oggi, che rappresenteranno una base sulla quale ragionare nel breve, medio e lungo periodo, per fornire alla politica gli strumenti utili per impostare la politica sanitaria dei prossimi anni.