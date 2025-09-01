CIA (CONSIGLIO PAT) * “UN CAFFÈ CON IL SINDACO DI TRENTO”: «INCONTRARE I CITTADINI, INTUIZIONE CHE RESISTE NEL TEMPO»

18.15 - lunedì 1 settembre 2025

Incontrare i cittadini: un’intuizione che resiste nel tempo.

“Un caffè con il sindaco” è senza dubbio una bella iniziativa con cui Ianeselli sceglie di incontrare i cittadini nei quartieri. Non sarà forse la soluzione ai tanti problemi che preoccupano e assillano la comunità, ma rappresenta certamente un gesto di attenzione e di disponibilità, capace di avvicinare le persone alle istituzioni, troppo spesso percepite come distanti, autoreferenziali o sorde.

Mi richiama alla memoria quando, da candidato sindaco della città di Trento nel 2015, avevo inserito nel mio programma l’impegno di incontrare i cittadini senza appuntamento, ogni giorno dalle 7.00 alle 9.00. Allora quella proposta fu oggetto di ironia e di scherno, soprattutto da parte delle stesse forze politiche che oggi sostengono il Sindaco Ianeselli. Constato con soddisfazione che non si trattava affatto di un’idea ridicola, bensì di un’intuizione che trova conferma nel tempo.

Per questo rivolgo al sindaco un sincero augurio di successo, con l’auspicio che un confronto così diretto con i cittadini possa diventare talmente ordinario da non fare più notizia.

Claudio Cia

Consigliere della Provincia autonoma di Trento