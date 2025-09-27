CIA (CONSIGLIO PAT) * SANITÀ: “PRONTO SOCCORSO INTASATI, LA SOLUZIONE PUÒ INIZIARE DOMANI”

21.22 - sabato 27 settembre 2025

Il tema dell’intasamento dei Pronto soccorso in Trentino è ormai annoso, così come lo è la mancanza di soluzioni concrete. Questa situazione genera un carico di lavoro eccessivo e sottrae energie preziose al personale sanitario, che dovrebbe poter concentrare la propria attenzione su vere emergenze e urgenze: a questo, infatti, è destinato il Pronto soccorso.

Ritengo che una soluzione immediata e di facile attuazione possa essere l’attivazione, all’interno dell’area del Pronto soccorso, di un ambulatorio dedicato con un medico che operi con le stesse modalità di un medico di medicina generale: visita, prescrive farmaci ed esami da effettuare tramite appuntamento, e indirizza il paziente al percorso più appropriato.

A questo ambulatorio dovrebbero essere indirizzati tutti i pazienti classificati al triage con codice bianco o verde, evitando così l’apertura di cartelle cliniche e altre procedure che appesantiscono inutilmente il sistema.

È importante considerare che molti cittadini si rivolgono al Pronto soccorso perché privi di medico di medicina generale, perché non riescono a contattarlo o ad ottenere un appuntamento in tempi ragionevoli, oppure perché confidano che in ospedale vengano eseguiti immediatamente tutti gli accertamenti, senza dover attendere mesi per una visita specialistica.

È qui che un ambulatorio dedicato potrebbe dare risposte rapide, alleggerendo il sistema e restituendo al Pronto soccorso la sua funzione principale: occuparsi delle vere urgenze.

Si tratterebbe di una misura organizzativa a costo contenuto, ma ad alto impatto, che potrebbe essere sperimentata fin da subito nei principali ospedali provinciali per valutare i benefici concreti su operatori e cittadini.

*

Claudio Cia

Consiglio Provincia autonoma Trento