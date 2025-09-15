CIA (CONSIGLIO PAT – MISTO) * MEDIASET – “FUORI DAL CORO“: «LA MIA BATTUTA SOTTO IL PALAZZO DELLA REGIONE TN-AA, RISPOSTA SCHERZOSA STRUMENTALIZZATA»

14.35 - lunedì 15 settembre 2025

Fuori dal coro: una battuta trasformata in polemica. Oggi è stata sollevata una nuova polemica legata alla puntata del 14 settembre di “Fuori dal coro” su Rete4, dove è stata trasmessa una mia battuta: “sono funzionario, non consigliere”.

In più occasioni i microfoni della trasmissione si sono appostati per più giorni con l’evidente intento di strappare una parola fuori posto. È successo in tre diverse occasioni:

La prima volta, in vicolo della SAT, il mio intervento, anche abbastanza lungo, non è stato nemmeno mandato in onda, perché evidentemente non funzionale alla polemica.

La seconda volta, sulla terrazza dei gruppi consiliari, è stato riportato un breve estratto in cui ribadivo il mio pensiero: non si sentiva il bisogno di questi aumenti.

La terza volta, sotto il palazzo della Regione, trovandomi in ritardo e vedendo l’insistenza su un tema su cui mi ero già espresso, ho liquidato i microfoni con quella battuta. Quella frase oggi viene usata in modo strumentale: era una battuta, detta con il sorriso, per rispondere alla giornalista che continuava a chiamare “consigliere” chiunque uscisse. Del resto, il consigliere provinciale è a tutti gli effetti anche un funzionario pubblico.

Dispiace che, anche in questa occasione, qualcuno preferisca cavalcare la polemica per mostrarsi più virtuoso degli altri. Eppure la memoria è corta: in passato non sono mancati esempi di chi dichiarava di rinunciare a certi rimborsi, salvo poi farseli liquidare da altre sedi meno trasparenti; di chi arrivava perfino a farsi rimborsare il parcheggio per partecipare a un evento elettorale; o ancora di chi, dopo aver annunciato alla stampa la rinuncia a certe indennità di ufficio, è poi tornato sui propri passi senza però, guarda caso, darne la stessa enfasi.

Per quanto mi riguarda, chi vuole può facilmente verificare il mio percorso, sempre improntato a trasparenza e sobrietà. Ognuno potrà farsi un’idea sulla base dei fatti, non delle strumentalizzazioni.

Claudio Cia

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)