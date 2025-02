CIA (CONSIGLIO PAT – MISTO) * ITEA: «FINANZIAMENTI IN CRESCITA – RISULTATI CONTRASTANTI / LA QUESTIONE ALLOGGI SFITTI»

23.14 - giovedì 20 febbraio 2025

Nei mesi scorsi ho avanzato una richiesta di accesso agli atti per approfondire la gestione degli alloggi pubblici da parte di ITEA S.p.A. (in allegato), con particolare attenzione ai finanziamenti ricevuti, alla disponibilità degli alloggi e agli interventi per migliorarne l’accessibilità. Oggi, dopo aver ricevuto le risposte da ITEA S.p.A. e dal Servizio Politiche della Casa della Provincia Autonoma di Trento (allegate alla presente), condivido con voi il quadro emerso e documentato della situazione.

La questione degli alloggi sfitti

Uno dei dati più rilevanti riguarda il numero di alloggi sfitti, che negli ultimi anni è aumentato nonostante l’incremento delle risorse destinate alla ristrutturazione e al ripristino. ITEA distingue gli alloggi non disponibili in tre categorie: “in lavorazione”, “in programmazione” e “in verifica finale”. Nel tempo, il numero complessivo è cresciuto, come riportato nei dati ufficiali:

Secondo ITEA, questa crescita è il risultato di un insieme di fattori storici, tra cui la riduzione dei finanziamenti tra il 2012 e il 2013, la discontinuità degli appalti e le difficoltà operative legate alla pandemia. Tuttavia, negli ultimi anni la società ha adottato strategie più mirate per ridurre i tempi di inattività degli alloggi e rimetterli in locazione nel minor tempo possibile.

È importante però non limitarsi a considerare solo il numero di alloggi non disponibili, ma valutare anche l’andamento degli alloggi che ogni anno vengono ristrutturati e reimmessi in disponibilità. Questo dato aiuta a comprendere meglio l’efficacia delle strategie di ripristino e la capacità di ITEA di ridurre il divario tra domanda e offerta abitativa. Nel 2022, ad esempio, sono stati ristrutturati 351 alloggi, un aumento del 54% rispetto all’anno precedente, ma ancora lontano dai numeri del periodo 2015-2017, quando si arrivava a oltre 500 alloggi ristrutturati all’anno.

Finanziamenti in crescita, risultati contrastanti

Dai dati trasmessi dal Servizio Politiche della Casa emerge che negli ultimi due cicli di presidenza ITEA ha ricevuto finanziamenti per circa 90,4 milioni di euro, così suddivisi:

Presidenza Ghirardini (2018-2021): 32.010.022,38 €

Presidenza Gerosa (2021-2023): 58.364.436,55 €

Queste risorse sono state destinate principalmente alla manutenzione straordinaria, al miglioramento dell’efficienza energetica e all’incremento del patrimonio abitativo. Tuttavia, emerge un paradosso evidente: nonostante l’incremento considerevole dei finanziamenti, il numero di alloggi sfitti non ha registrato un miglioramento significativo. Questo pone interrogativi sulla gestione delle risorse e sull’efficacia delle strategie adottate per rimettere in circolo le abitazioni disponibili. È dunque fondamentale monitorare l’implementazione dei nuovi strumenti che la Provincia ha recentemente annunciato, come le due graduatorie annuali per velocizzare le assegnazioni e i nuovi appalti per ristrutturazioni finanziate dal PNRR.

Accessibilità degli alloggi per persone con disabilità

Un altro punto cruciale riguarda l’accessibilità degli alloggi pubblici. ITEA S.p.A. gestisce attualmente 632 alloggi accessibili, di cui 337 derivanti da ristrutturazioni effettuate negli ultimi anni. La normativa vigente prevede che almeno il 5% dei nuovi alloggi sia accessibile, ma resta aperta la questione degli edifici più datati che necessitano di interventi di adeguamento.

L’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti avviene attraverso:

Rifacimento di impianti esistenti

Installazione di nuovi ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala

Per questo scopo, il contratto “Servizio Ascensori ITEA 2023-2029” prevede investimenti per 3,2 milioni di euro, destinati alla realizzazione di 58 nuovi impianti che miglioreranno l’accessibilità per 348 alloggi. Inoltre, sono previsti ulteriori interventi su richiesta certificata degli inquilini con esigenze specifiche.

Conclusioni e documenti allegati

I dati ottenuti offrono uno spunto di riflessione sull’attuale gestione del patrimonio immobiliare pubblico e sollevano questioni importanti sull’efficienza nell’utilizzo delle risorse. Tuttavia, il recente finanziamento di quasi 5 milioni di euro ottenuto dalla Provincia di Trento grazie a una convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresenta un segnale positivo. Queste risorse saranno utilizzate per la riqualificazione di 48 alloggi sfitti e la sostituzione degli infissi in 169 alloggi, migliorandone l’efficienza energetica e permettendone la reimmissione nel circuito locativo.

È essenziale ora che il lavoro prosegua con un monitoraggio costante e un’attenta valutazione dell’efficacia delle misure adottate. Sarà importante continuare a monitorare l’evoluzione della situazione per garantire che le risorse stanziate siano impiegate in modo efficace e che le misure adottate producano risultati concreti nella riduzione degli alloggi sfitti e nell’assegnazione più rapida delle abitazioni disponibili. Il miglioramento della gestione degli alloggi sfitti e delle assegnazioni richiede interventi mirati e una collaborazione continua tra Provincia, ITEA e Comuni. Il recente finanziamento per la riqualificazione e la sostituzione degli infissi rappresenta un passo avanti, ma è necessario mantenere alta l’attenzione sui dati e sugli impatti concreti delle politiche abitative, affinché si possa garantire una risposta efficace alle esigenze dei cittadini.

Claudio Cia

Consigliere della Provincia autonoma di Trento

