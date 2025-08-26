CIA (CONSIGLIO PAT – MISTO) * ANDREA ZIGLIO: «IL VALORE DI UN RITORNO, UN TRENTINO ALLA GUIDA DEL DIPARTIMENTO SALUTE»

09.04 - martedì 26 agosto 2025

Il valore di un ritorno: un trentino alla guida del Dipartimento salute. È motivo di grande soddisfazione vedere un giovane professionista trentino, il dott. Andrea Ziglio, rientrare nella propria terra per assumere l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali.

Un investimento che guarda al futuro, un incarico prestigioso ma soprattutto di grande responsabilità, che riconosce non solo la competenza professionale ma anche la solida esperienza maturata in ruoli di management e di direzione apicale.

L’auspicio – che vuole essere anche un sincero augurio – è che possa svolgere questo ruolo con la consapevolezza di essere sostenuto sia dalle istituzioni sia dall’Apss. La comunità trentina non può permettersi di deludere questo ritorno, che rappresenta una risorsa preziosa per il presente e per il futuro della nostra sanità e delle politiche sociali.

Cons. Claudio Cia – Gruppo Misto