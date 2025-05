CIA (CONSIGLIO PAT) * INCHIESTA GDF: «LE RESPONSABILITÀ SONO INDIVIDUALI, NO ALLA STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA»

11.56 - giovedì 8 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Responsabilità individuale, non strumentalizzazione politica.

L’inchiesta che ha coinvolto alcuni ex vertici di una società pubblica provinciale sta giustamente facendo il suo corso nelle mani della magistratura e delle forze dell’ordine, a cui va la piena fiducia. Ma, accanto al lavoro giudiziario, non possiamo non registrare con preoccupazione il tentativo da parte del Partito Democratico di trasformare un’indagine giudiziaria in un attacco politico diretto al presidente Fugatti e all’intera Giunta provinciale.

Sorprende – ma ormai nemmeno troppo – come certa sinistra sia capace di passare, con disinvoltura, da garantista a oltranza quando tocca ai propri ambienti, a giustizialista aggressiva non appena si presenta l’occasione di colpire l’avversario. È un atteggiamento che contribuisce a minare la credibilità delle istituzioni e tradisce una doppia morale ormai sempre più evidente.

Le accuse sono gravi, tutte da provare, ma sono e restano personali. Le scelte sbagliate, se confermate, non ricadono su chi ha dato fiducia in buona fede, ma semmai su chi ha tradito quella fiducia. E’ bene ricordare inoltre che le persone oggetto di queste contestazioni non ricoprono da tempo incarichi nella pubblica amministrazione. In questo senso, la richiesta del consigliere Manica di imputare una responsabilità politica a chi ha fatto quelle nomine è non solo forzata, ma ipocrita e ingiusta. Anche perché – come ricordano le cronache – quelle stesse figure hanno avuto un lungo percorso trasversale, iniziato ben prima dell’attuale legislatura, in contesti politici vicini proprio al centrosinistra trentino. Che facciamo allora? Processiamo tutti, anche la sinistra, per non aver previsto il futuro?

Il presidente Fugatti ha agito, come sempre, con sobrietà e rispetto per le istituzioni e le persone. Ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura, senza mai interferire. È questo il comportamento che si richiede a un amministratore pubblico. Altri, invece, preferiscono cavalcare l’onda, salvo poi chiedere comprensione quando le cronache toccano i propri referenti. In una democrazia sana la responsabilità è, e rimane, individuale. È così che si tutela la legalità, la fiducia dei cittadini e il rispetto reciproco tra forze politiche. Ed è questo il principio che continueremo a difendere, anche davanti agli attacchi più pretestuosi.

Un sentito apprezzamento va alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica di Trento, per il grande impegno profuso in un lavoro lungo, complesso e professionale, come riconosciuto dallo stesso procuratore Raimondi. Questa inchiesta restituisce respiro e dignità a chi ha sempre operato nel rispetto delle regole. La legalità non è solo un valore astratto: è ciò che tutela la vita quotidiana di chi lavora duramente e in silenzio.

Claudio Cia

Consiglio provinciale Trento