Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

CIA (CONSIGLIO PAT) * ARTIGIANATO TRENTINO: «DATI CGIA MESTRE, SENZA CHI “SA FARE” NON REGGE NESSUN SISTEMA»

17.34 - domenica 31 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Senza chi sa fare, nessun sistema regge

Ora si cercano operai specializzati… ma per decenni abbiamo fatto credere che le scuole professionali fossero una scelta di ripiego, una “sotto-scuola” per chi non era ritenuto adatto agli studi, mentre solo lo studio delle discipline umanistiche – letteratura, filosofia, storia, arti, lingue – sarebbe stato il vero passaporto per il futuro. Ma la realtà ci dice il contrario.

Il risultato è che molte famiglie e molti giovani col tempo hanno interiorizzato questa visione distorta, convincendosi che il lavoro tecnico non abbia valore, allontanandosi così da percorsi che invece garantiscono occupazione, dignità, indipendenza e competenze di tutto rispetto, indispensabili per il nostro tessuto produttivo.

È ora di ribaltare la narrazione: rivalutare la formazione professionale non è solo un’urgenza economica, ma un atto culturale di rispetto verso il lavoro manuale e tecnico. Senza chi sa fare, progettare e costruire, nessun sistema regge. E questo vale ancora di più per il Trentino.

Cons. Claudio Cia

 

