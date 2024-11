CGIL – TRENTINO * VOCI NEGATE; «UNO SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, A TRENTO IL 21/11 ORE 20.30»

17.30 - lunedì 11 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.tn.it/news) –

Voci negate. Uno spettacolo contro la violenza sulle donne. Il 21 novembre alle 20.30 all’Auditorium Santa Chiara. Voci negate. Uno spettacolo contro la violenza sulle donne Da un destino di violenza e sopraffazione si può uscire, anche se con sofferenza. E’ un messaggio di riscatto e non di resa quello che propone lo spettacolo Voci Negate che andrà in scena, anche con il supporto della Cgil del Trentino, il 21 novembre alle 20.30 presso l’Auditorium Santa Chiara.

La storia ripercorre il vissuto di una coppia e quanto lo stesso sia stato contrassegnato dal ripetuto ricorso alla violenza da parte dell’uomo nei confronti della donna.

La protagonista femminile rivive i momenti di profonda sofferenza ed il percorso attraverso cui ha elaborato la consapevolezza necessaria per sottrarsi definitivamente ad un rapporto che ha rappresentato una sorta di trappola infernale dalla quale non era riuscita a trovare in precedenza la forza di liberarsi.

Racconta ancora di come la giovane donna, sia pur tra innumerevoli difficoltà, si appresti ad affrontare il proprio futuro con coraggio e determinazione. Lo fa ampliando le sue riflessioni anche ad una serie di considerazioni riguardanti la condizione della donna nella società in cui viviamo.

Oltre alla presenza in video ed in scena della protagonista femminile, alcuni passaggi dello spettacolo sono contrassegnati dalle riflessioni del suo ex partner, alle prese con un personale, anche se tardivo, percorso di pentimento.

A questo link una breve presentazione