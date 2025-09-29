CGIL – TRENTINO * MANIFESTAZIONE A ROMA: «SABATO 25 OTTOBRE IN PIAZZA LE NOSTRE PRIORITÀ, IN VISTA DELLA LEGGE FINANZIARIA 2026»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.tn.it/news) –
///
Democrazia al lavoro. Sabato 25 ottobre manifestazione a Roma. Dai salari alla sanità, dalla scuola al no al riarmo. In piazza per rivendicare uno sviluppo giusto e sostenibile. Il 25 ottobre la Cgil manifesta a Roma. Nella capitale arriverà anche una delegazione dal Trentino.
Concentramento a piazza della Repubblica, ore 13:30. Il corteo si concluderà in piazza San Giovanni in Laterano. Portiamo in piazza le nostre priorità in vista della Legge finanziaria 2026.
Stop al riarmo; investimenti su sanità, istruzione, non autosufficienza, politiche abitative e sociali. Prendere i soldi da grandi ricchezze ed evasione fiscale; stop a flat tax e condoni; restituire a lavoratori e pensionati il drenaggio fiscale già subito e neutralizzare quello futuro.
Rinnovare i CCNL pubblici e privati, con detassazione degli incrementi salariali; contrastare precarietà e lavoro povero; introduzione di salario minimo e legge sulla rappresentanza.
Piena rivalutazione delle pensioni con estensione della quattordicesima, superamento della legge Fornero, introduzione di una pensione di garanzia per giovani e precari.
Politiche industriali per contrastare le delocalizzazioni, creare nuovo lavoro, realizzare la transizione energetica, ambientale e tecnologica; dar seguito a una vera strategia di sviluppo per il Mezzogiorno.
Tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro; cambiare il sistema degli appalti.
La strada intrapresa dal Governo peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone, colpendo lavoratori, pensionati, giovani, donne
Manifestiamo per la pace e per un modello di sviluppo sostenibile.