CGIL – TRENTINO * CORTEO PER GAZA: «LA NOSTRA ADESIONE, A SOSTEGNO DELL’AZIONE DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA PER IL POPOLO PALESTINESE»

17.14 - venerdì 12 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.tn.it/news) –

Anche la Cgil del Trentino aderisce al corteo per Gaza e a sostegno dell’azione umanitaria della Global Sumud Flotilla organizzato a Trento per domani, sabato 13 settembre. Il corteo partirà dal piazza Duomo alle 17.00.

La Global Sumud Flotilla è una mobilitazione globale e non violenta che ha lo scopo di portare solidarietà al popolo palestinese stremato e affamato dall’azione militare condotta da Israele. In queste settimane ha suscitato l’appoggio e il sostegno di moltissime cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori che si sono mossi per raccogliere cibo e farmaci a sostegno della missione. Obiettivo è quello di portare aiuto rompendo pacificamente l’assedio imposto da Israele, ma anche svegliare le coscienze rafforzando la pressione su governi e istituzioni. La Cgil, infatti, torna nuovamente in piazza perché condivide l’urgenza di azioni concrete contro il Governo israeliano. Le reazioni delle istituzioni a tutti i livelli finora sono state troppo timide.

Torniamo in piazza anche perché la mobilitazione della società civile è importante per tenere accesa l’attenzione su Gaza e sull’azione della Flotilla, per resistere e denunciare pacificamente attacchi, violazioni del diritto internazionale e blocchi immotivati della carovana del mare. Già questa settimana ne abbiamo avuto dimostrazione, con un duplice attacco a due imbarcazioni che anche la Cgil a livello locale e nazionale condanna con fermezza.