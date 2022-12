CGIL – FP / TRENTINO * POLIZIA LOCALE: « CORSO GRATUITO PER 38 POSTI DI VIGILE, DOMANDE ENTRO IL 30/12 (IL CORSO INIZIA A GENNAIO) »

08.16 - mercoledì 21 dicembre 2022

Sono 38 i posti per vigile: Fp Cgil offre il corso. Domande entro il 30/12, il corso inizia a gennaio. Saranno 38, in totale, le assunzioni di agenti di polizia locale su vari Comuni del Trentino, determinate da un unico concorso. Per preparare i partecipanti, la Funzione pubblica Cgil ha organizzato un corso specifico, gratuito per gli iscritti al sindacato, che inizierà a gennaio e si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom. Per le iscrizioni c’è tempo fino al 30 dicembre.

«Il concorso – spiegano Mirko Vicari e Masha Mottes della Funzione Pubblica Cgil – è stato annunciato a inizio anno ed era atteso nella seconda parte del 2022. Siamo a fine anno e questo ha comportato un enorme sforzo per gli operatori già in servizio, che hanno dovuto coprire ampie carenze di organico; così sarà anche fino a primavera, considerati i tempi tecnici della procedura.

Cresce sempre di più la richiesta di operatori per garantire la sicurezza, anche perché in questi anni si sono palesate le carenze di personale in altre forze quali Polizia di Stato e Carabinieri, con la conseguenza che anche il personale della polizia locale ha aumentato il proprio impegno in attività di polizia giudiziaria e ordine pubblico. Anche le manifestazioni come gare podistiche o ciclistiche, le feste organizzate dalle pro loco, mercatini, concerti e altri eventi ricadono inevitabilmente sul lavoro degli agenti di polizia locale, coinvolti sia per la viabilità sia per sorveglianza e controllo».

I posti a concorso sono 38, sono a tempo pieno e indeterminato. 20 saranno al Comune di Trento, 8 al Comune di Rovereto (capofila della gestione associata con Besenello, Calliano, Folgaria, Isera, Lavarone, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano); 6 a Pergine (capofila con Levico Terme, Baselga di Piné, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna, Altopiano della Vigolana e Palù del Fersina); 1 a Lavis, 1 a Giovo, 1 a Terre d’Adige e 1 a Mezzolombardo.

La domanda di adesione al corso di Cgil dovrà essere inviata compilando il modulo di pre iscrizione entro il 30 dicembre a questo link https://fpcgiltrentino.it/corsi-preparazione-concorsi-pubblici/. Per partecipare è necessario essere iscritti alla Cgil (è possibile iscriversi all’atto dell’adesione). Il corso sarà erogato con la modalità on line su piattaforma “Zoom”. LINK