CGIL FP – CISL FP – UIL FPL ENTI LOCALI * APSP: « MANCATO PAGAMENTO BUSTA PAGA DI SETTEMBRE PER PERSONALE SERVIZI PUBBLICI TRENTINI, SI PONGA RIMEDIO CON URGENZA »

19.14 - lunedì 12 settembre 2022

Abbiamo appreso del mancato pagamento per riferiti motivi tecnici della società elaborazione paghe nella busta paga di settembre, da parte delle Apsp, degli arretrati degli aumenti tabellari Gennaio – Agosto 2022 (dovuti a seguito dell’Accordo stralcio sottoscritto in via definitiva ad agosto). I ritardi non possono essere una regola in questa Provincia: ritardi nello stanziamento di risorse da parte della giunta per rinnovare i contratti (e solo a seguito di grande manifestazioni unitarie), ritardi per la firma definitiva, ora ritardi persino per pagare gli arretrati.

E’ INACCETTABILE CHE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI PUBBLICI TRENTINI CI SIA SEMPRE UN TRATTAMENTO DI SFAVORE! Siamo determinati ad esigere che gli impegni assunti siano rispettati: anche se nessuno perderà un euro con questo ritardi, è evidente che le esigenze delle famiglie non possono aspettare che le Aziende si scelgano le proprie priorità e i dipendenti siano sempre all’ultimo posto! chiediamo quindi che si ponga rimedio con urgenza, anche con un cedolino paga specifico.

FP CGIL – CISL FP – UIL FPL Enti Locali