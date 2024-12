CGIL FP – CISL FP – UIL FPL EL / TRENTINO * VIGILI FUOCO PERMANENTI: «ASSICURAZIONI INFORTUNI E MORTE, NECESSARIA LA COMPLEMENTARITÀ FRA CASSA ANTINCENDI ED INAIL»

12.57 - lunedì 2 dicembre 2024

Trento: “La massiccia e significativa partecipazione di chi opera all’interno del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia Autonoma di Trento, all’assemblea Sindacale Confederale del 2.12.2024 organizzata assieme ai delegati interni di CGIL FP, CISL FP e UIL FPL EE.LL., rappresenta un segnale di necessario cambio di passo da parte della Dirigenza interna ed un richiamo di concreta attenzione del Presidente PAT Fugatti” : queste le parole dei Segretari Provinciali CGIL FP Luigi Diaspro, CISL FP Beppe Pallanch e UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti.

Nelle due ore intense e partecipate si sono intervallati interventi e giuste evidenze per mancate risposte dell’ultimo anno, a partire dal necessario recepimento dell’accordo sulla turnazione dell’orario, fermo da tempo sulle materie oggetto di contrattazione.

Annosa poi la questione di quanto ad oggi si paventa come affidamento a T.S.M. di parte della formazione, da parte Scuola Provinciale Antincendi, prevista dal D.M. 81/08 ed accordo Stato-Regione, con ricadute negative sia sul valore della professionalità, come anche per l’economico, del fabbisogno formativo Corpo Permanente.

L’Accordo sul Fondo Unico Amministrazione? Anche per questo, fermo ormai da anni, nel quale vi sono indennità strutturali che prosciugano il fondo e che dovrebbero essere pagati con altre risorse a carico della Provincia (Aumento tariffe vigilanza e prevenzione incendi)

Ferma al palo anche il problema delle coperture assicurative infortuni e morte, per necessaria complementarità fra Cassa Antincendi Provinciale Trentina ed I.N.A.I.L. Nazionale.

Il prossimo appuntamento con l’amministrazione sarà il 19/12, tavolo nel quale le istanze ed il malessere di tutto il corpo verrà rappresentato alla Dirigenza per le dovute risposte verso personale che interviene tutti i giorni nell’emergenza e nel pericolo a tutela della sicurezza del nostro Trentino.

Le segreterie confederali hanno preannunciato, al termine dell’assemblea, una nuova richiesta d’incontro al Presidente Fugatti su questi punti, anche in vista dell’incontro in Apran del 19 dicembre prossimo.

I Segretari Generali Provinciali

CGIL FP Luigi Diaspro

CISL FP Beppe Pallanch

UIL FPL EE.LL. – Andrea Bassetti