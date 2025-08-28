Popular tags: featured 20
CGIL FP – CISL FP – UIL FPL EE.LL / TRENTINO * DIMARO: «GRAVE INCIDENTE SUL LAVORO, CHIEDIAMO VIGILANZA COSTANTE DEI DATORI PER PROTEGGERE VITE ED INTEGRITÀ FISICA»

11.05 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Dimaro: grave incidente sul lavoro. Solidarietà ai lavoratori coinvolti. Da tanto tempo, unitariamente, convintamente, come Organizzazioni Sindacali teniamo acceso un faro sulla sicurezza dei lavoratori, sulla necessità di abbattere gli incidenti, su quella di sostenere coloro che che a questi incidenti sono soggetti e nonostante ciò gli incidenti in Provincia di Trento sono ormai quasi quotidiani.

Oggi apprendiamo dell’incidente che ha coinvolto due lavoratori del Comune di Dimaro, segno che anche il lavoro pubblico non va esente dalla questione sicurezza.

Ci sarà il tempo di verificare cosa non abbia funzionato, la dinamica dei fatti e delle responsabilità, oggi è troppo presto e non abbiamo informazioni certe, ma innegabilmente siamo vicini e solidali con i lavoratori coinvolti e le loro famiglie e con tutti i lavoratori del Comune di Dimaro che immaginiamo colpiti da quanto accaduto ai loro colleghi.

Indipendentemente da tutto però, come Organizzazioni Sindacali non possiamo che ribadire il nostro impegno costante a migliorare sempre di più le condizioni di sicurezza dei lavoratori pubblici e chiediamo a tutti i datori di lavoro pubblici del Trentino di vigilare costantemente sulle esigenze di sicurezza sul lavoro sia dei lavoratori diretti che dei lavoratori in appalto. È un’emergenza ed una questione di civiltà, di lavoro non si può e non si deve né morire né al lavoro si può sacrificare la propria integrità fisica.

 

I SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI

 

CGIL FP – Alberto Bellini

CISL FP – Giuseppe Pallanch

UIL FPL EE.LL – Andrea Bassetti

