CGIL FP – CISL FP – UIL FPL EE.LL – FENALT * CCPL AUTONOMIE LOCALI 2019-2021: « FIRMATO L’ACCORDO LIQUIDAZIONE ARRETRATI E PROGRESSIONI ORIZZONTALI »

07.39 - martedì 14 febbraio 2023

13 FEBBRAIO 2023 – FIRMATO L’ACCORDO LIQUIDAZIONE ARRETRATI E PROGRESSIONI ORIZZONTALI CCPL Autonomie Locali- 2019-2021.

A 3 mesi esatti dalla firma dell’ipotesi per il riconoscimento degli arretrati del CCPL delle Autonomie Locali Trentine 2019-2021, dopo lunga e travagliata trattativa in APRAN, si è raggiunta finalmente, nella tarda serata di ieri 13 febbraio, sottoscrizione definitiva dell’Accordo, che permetterà la liquidazione di quanto da tempo lavoratrici e lavoratori delle Autonomie Locali stavano attendendo.

L’incrollabile volontà di un lavoro unitario fra le OO.SS. firmatarie, sostenute dalla vicinanza di chi opera nella PAT, Comuni e Comunità, APSP, ha garantito il risultato ottenuto, nel rispetto degli impegni fra le parti.

Nel mese di marzo gli enti erogheranno gli arretrati 2019/2021 per poi procedere nel corso dei prossimi mesi, con la ricostruzione dell’anzianità di servizio, per il riconoscimento anche delle dovute progressioni orizzontali per gli aventi diritto.

Le previsioni di proseguo trattativa, continueranno in data già fissata per il 20 marzo e che ci vedranno impegnati al tavolo di APRAN per la revisione dell’Ordinamento Professionale, oltre al perseguimento di risorse adeguate per il rinnovo del CCPL 2022/2024.

Segreteria Provinciali

CGIL FP – Luigi Diaspro

CISL FP – Beppe Pallanch

UIL FPL EE.LL. – Marcella Tomasi

FENALT – Maurizio Valentinotti