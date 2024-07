CGIL FP – CISL FP – FISASCAT CISL – UIL FPL EELL – UILTUCS DEL TRENTINO * RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO COOPERATIVE SOCIALI: «IL 19/7 SIA LA RISPOSTA CONCLUSIVA AD UN PERCORSO D’ATTESA DI 18 ANNI»

08.55 - martedì 16 luglio 2024

RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENTINO VENERDÌ 19 LUGLIO 2024 SIA LA RISPOSTA CONCLUSIVA AD UN PERCORSO D’ATTESA DI 18 ANNI.

Le Segreterie Generali di CGIL FP, CISL FP e FISASCAT CISL, UIL FPL EE.LL. e UILTUCS del Trentino, alla soglia di un percorso giunto oramai alla maggiore età, per 18 anni di attesa, dei quali passati gran parte impegnati al tavolo con la Federazione delle Cooperative Sociali del Trentino, si ritroveranno nuovamente venerdì 19 luglio con il Vice Presidente Monfredini e la delegazione trattante, per la sottoscrizione del Contratto Integrativo Provinciale, un passaggio epocale per i contenuti di una trattativa che in varie fasi si è dimostrata si critica, ma alla costante ricerca di una soluzione condivisa per dare risposte attrattive al terzo settore della Cooperazione Sociale fortemente in crisi.

Il filo conduttore del lavoro delle OO.SS. è sempre stato quello di rimarcare in tutte le fasi e a tutti gli attori interessati, Federazione delle Cooperative Sociali e Provincia Autonoma di Trento, l’esigenza di risposte congrue d’incremento economico integrativo all’interno delle manovre di finanziamento e migliorative dell’aspetto normativo, nel rispetto delle migliaia di lavoratrici e lavoratori che ad oggi garantiscono a vario titolo con la loro professionalità – in sinergia con le strutture pubbliche del territorio – il welfare pubblico nell’ambito delle Cooperative Sociali del Trentino.

Il risultato e il valore del lavoro di anni di trattative serrate e continue fra le parti è da concretizzare oggi nella sottoscrizione di un Accordo per consolidare un principio condiviso: valorizzazione del personale e limitazione del divario normo – retributivo rispetto al personale che svolge analoghe attività in regimi contrattuali e settori più tutelanti.

A questo risultato dobbiamo concorrere tutti: l’accordo deve trovare adeguati finanziamenti provinciali che, grazie all’Autonomia Speciale, possono e devono migliorare gli aumenti del contrattuale nazionale da poco sottoscritto.

Come sigle Confederali, legittimate alla sottoscrizione dell’integrativo di secondo livello in Trentino, siamo a rimarcare che la piena e continua disponibilità, dimostrata da sempre al tavolo, deve trovare naturale conclusione a consolidamento degli impegni, nel rispetto del lavoro tecnico e politico fino a qui costruito, ma soprattutto per restituzione dell’esito di un percorso al personale di un settore, che per continuare nell’erogazione di servizi, necessita della garanzia di un contratto dignitoso e rispondente ai bisogni della propria vita quotidiana.