CGIL FIOM E UILM TRENTINO * SCIOPERO 14/12: « I METALMECCANICI CONTRO LA FINANZIARIA, PER CONTRASTARE UNA LEGGE DI BILANCIO INIQUA E PERICOLOSA »

13.26 - giovedì 08 dicembre 2022

Sciopero generale dei metalmeccanici del Trentino contro la Finanziaria, 4 ore il 14 dicembre, proclamato da Fiom e Uilm. Lo sciopero è proclamato dalle Segreterie Provinciali di Fiom e Uilm del Trentino al fine di contrastare una legge di Bilancio iniqua e socialmente pericolosa.

L’aumento dei voucher a 10.000 euro e l’allargamento della platea dei prestatori sono un fatto gravissimo che precarizza ancora di più i rapporti di lavoro, riduce tutele e diritti indebolendo la contrattazione. L’estensione della flax tax fino 85.000 euro e una serie di provvedimenti che incoraggiano l’evasione fiscale nel mentre milioni di lavoratori e pensionati si trovano a farei conti con un’inflazione a livelli mai visti, ci trova in forte disaccordo.

Una finta riforma delle pensioni con quota 103 che risponde solo in minima parte alle legittime aspettative dei lavoratori, tra l’altro finanziata con un blocco della rivalutazione per le pensioni fino a 4 volte il minimo.

La Legge di Bilancio tra l’altro depotenzia la tassa sugli extra profitti, riducendo la platea delle aziende a cui si applica da 11.000 a 7.000, con conseguente riduzione del gettito da 12 miliardi previsti a 2,2 miliardi, proprio mentre la crisi energetica si abbatte in maniera devastante su famiglie e imprese.

Per questi motivi e per contrastare un idea di Paese classista e anacronistica, proclamiamo 4 ore di sciopero per mercoledì 14 Dicembre, da svolgersi a fine di ogni turno di lavoro, con la possibilità delle RSU dei singoli stabilimenti di estendere la durata dello sciopero o prevederne una diversa articolazione.

Fiom e Uilm aderiscono al Presidio organizzato da CGIL e UIL davanti al Commissariato del Governo il 14 dicembre a partire dalle ore 11.00.