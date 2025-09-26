CGIL FILT E CISL FIT – TRENTINO * SOCIETÀ FOLGARIDA MARILLEVA: «BUSTE PAGA PIÙ RICCHE PER I DIPENDENTI»

18.24 - venerdì 26 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.tn.it/news) –

Folgarida Marilleva. Buste paga più ricche per i dipendenti. Sottoscritto oggi il rinnovo del contratto integrativo. Aumenti medi mensili di 225 euro lordi. Soddisfazione di Filt Cgil e Fit Cisl che hanno gestito la trattativa.

Buone notizie per i dipendenti della società Folgarida Marilleva. Da quest’anno le loro buste paga saranno più pesanti. E’ stato, infatti, firmato oggi il rinnovo del contratto integrativo aziendale che porta in dote, al quarto livello, un aumento medio mensile lordo di 225 euro. L’accordo è stato siglato, per le parti sindacali, da Filt Cgil e Fit Cisl che con la Rsa hanno anche seguito l’intera trattativa. I segretari generali delle due sigle, Franco Pinna e Massimo Mazzurana esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto. “E’ un buon contratto che darà ossigeno alle famiglie che in questi ultimi anni hanno subito il fortissimo peso dell’aumento dei prezzi”.

L’aumento verrà conferito in tre tranche, la prima di 115 euro a decorrere dal 1° dicembre 2025, la seconda di 55 euro dal 1° marzo 2027 e l’ultima di 55 euro dal 1° marzo 2028.

Tra i punti di maggiore soddisfazione non solo l’aumento retributivo mensile, ma anche l’innovativo passo avanti messo a segno per i lavoratori stagionali che rappresentano la stragrande maggioranza dei dipendenti della società, 158 rispetto ai 66 fissi a tempo indeterminato. A partire da dicembre di quest’anno viene introdotto un aumento retributivo aggiuntivo pari alla metà di uno scatto di anzianità previsto dal contratto nazionale per i tempi indeterminati di pari inquadramento, con la stessa periodicità di maturazione e stesso numero massimo. “In questo modo si valorizza anche la professionalità del personale stagionale. Abbiamo agito per ridurre le differenze anche sul piano del salario d’ingresso, sull’anzianità di servizio e su un’organizzazione più vantaggiosa per i permessi estivi”.

Il nuovo contratto avrà validità tre anni.