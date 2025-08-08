CGIL FILCAMS / CISL FISASCAT / UILTUCS – TRENTINO * ISPAT – PIL: «DATI IN CRESCITA? IN REALTÀ TURISMO E RISTORAZIONE POGGIANO SU LAVORO POVERO E PRECARIO»

10.31 - venerdì 8 agosto 2025

Pil in crescita? Solo per le statistiche. Nella realtà, turismo e ristorazione poggiano su lavoro povero e precario.

I dati diffusi dall’Ispat non raccontano la verità che vivono ogni giorno le lavoratrici e i lavoratori del Trentino. Quel +0,8% di Pil, trainato quasi esclusivamente dal turismo, è una crescita apparente, costruita su fondamenta fragili, che non affronta il nodo di come e a quali condizioni questa ricchezza viene prodotta.

Mentre l’industria arretra, con un valore aggiunto in calo dello 0,3%, il turismo continua a generare volumi e incassi, ma i benefici non si traducono in retribuzioni dignitose, contratti stabili e diritti effettivamente esigibili. È un modello che vive di numeri da esibire nei comunicati istituzionali, ma che lascia irrisolto, se non aggravato, il problema strutturale del lavoro povero. Il caso recente della chiusura improvvisa di un ristorante in centro a Trento, con personale che abbandona dall’oggi al domani e attività costrette a fermarsi, non è un episodio isolato, ma il sintomo di un sistema che consuma le persone e poi si stupisce se queste non restano.

Parlare di “mancanza di affidabilità” dei lavoratori significa rovesciare la realtà: il vero problema è un mercato del lavoro costruito su stagionalità esasperate, turni estenuanti, alloggi inesistenti o inaccessibili e salari che non permettono di vivere. In queste condizioni, il ricambio continuo non è una fatalità, ma la conseguenza inevitabile di un’assenza di prospettive e di un’erosione costante della dignità professionale. È ora di smettere con la retorica della “passione per il mestiere” o della “fiducia” come unica colla del rapporto di lavoro.

La passione non paga le bollette e la fiducia non sostituisce un contratto stabile. Se il turismo è davvero il motore dell’economia trentina, allora deve diventare anche il laboratorio delle migliori tutele, della formazione continua e di un salario che riconosca il valore reale del lavoro svolto. Non si può pretendere che il settore continui a crescere bruciando le sue stesse fondamenta: senza condizioni dignitose, la fuga di manodopera continuerà e il tanto celebrato “successo” del turismo si rivelerà per quello che è, un gigante dai piedi d’argilla.

Come organizzazioni sindacali, chiediamo alla Provincia e alle associazioni datoriali di aprire immediatamente un confronto vero, che metta al centro la questione salariale, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e la possibilità concreta di conciliare vita e lavoro. Questo significa affrontare anche il tema dell’alloggio per i lavoratori stagionali, il costo della vita nelle zone turistiche e il riconoscimento delle professionalità con percorsi di crescita e valorizzazione. Senza queste scelte coraggiose, non ci sarà alcuna sostenibilità sociale ed economica.

Oggi è il momento di decidere se vogliamo continuare a nascondere le contraddizioni dietro le percentuali di crescita o se vogliamo finalmente costruire un’economia che non si limiti a produrre Pil, ma generi benessere diffuso, stabilità e dignità per chi lavora. Noi non abbiamo dubbi: senza lavoro giusto e salari adeguati, il futuro del turismo trentino non sarà fatto di record, ma di crisi annunciate.

I segretari di

FILCAMS Luigi Bozzato

FISASCAT Paolo Bertolissi

UILTuCS TAAS Stefano Picchetti