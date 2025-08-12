CGIL – CISL – UILTRASPORTI * PULIZIE OSPEDALI TRENTO E ROVERETO: «MANCANO 70 ADDETTI SU 280, CHIEDIAMO UN INTERVENTO URGENTE E RISOLUTIVO»

12.25 - martedì 12 agosto 2025

Pulizie Ospedali lo scontro è aperto. La cronica mancanza di personale ha portato all’esasperazione il personale addetto alle pulizie di Trento e Rovereto. A detta del capitolato le persone che dovrebbero pulire e sanificare i nosocomi di Trento e Rovereto sono 280 circa attualmente ne mancano 60 su Trento e 10 su Rovereto.

Il personale deve sopperire la mancanza di suddetta perdita facendo straordinario e persino doppi turni portando lo stress al limite della sopportazione. Pure le ultime arriva con contratti a termine rinunciano alla prima busta paga in quanto facendo molti straordinari sono tassate in maniera esorbitante. Conseguentemente ne risente il turn-over. Come Cgil Cisl e Uiltrasporti chiediamo intervento urgente e risolutivo per riportare la qualità del servizio in un ambiente che dovrebbe essere salubre e pulito. Il rischio non può e non deve esistere in quei contesti.