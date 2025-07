CGIL CISL UIL – TRENTINO * RETRIBUZIONI: «PATTO PER I SALARI, ORA SI PASSI DALLE PAROLE AI FATTI»

13.02 - venerdì 25 luglio 2025

Patto per i salari. Ora si passi dalle parole ai fatti- Cgil Cisl Uil rivendicano il raggiungimento di un positivo punto di mediazione. Attenzione massima a contrattazione, politiche industriali selettive, lavoro povero e formazione dei lavoratori.

E’ ormai una questione di giorni e la lunga mediazione sulla questione retribuzioni in Trentino si avvia alla conclusione con la firma del Patto sui salari. La sottoscrizione è in programma la prossima settimana e Cgil Cisl Uil fanno il punto sulle loro priorità rivendicando il contributo dato sui contenuti, nell’ambito di un confronto non sempre semplice e sicuramente lungo. “Siamo partiti a settembre 2023 con la nostra piattaforma unitaria per lo sviluppo del Trentino alla vigilia delle elezioni provinciali.

Constatiamo che grazie ad impegno, coerenza e responsabilità siamo riusciti a portare alcune delle nostre istanze nella discussione con la giunta e le parti datoriali, arrivando all’apertura di un tavolo formale che arriva finalmente a conclusione con un protocollo d’intesa che contiene anche alcune delle nostre priorità, che per noi restano punti fermi di riferimento anche per il proseguo del confronto. Ora la scommessa, infatti, è tradurre impegni e buone intenzioni in azioni concrete”, commentano i tre segretari provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher.

In particolare le tre confederazioni hanno posto l’accento su quattro fondamentali questioni. La prima riguarda il rilancio della contrattazione come strumento per alzare i salari, recuperare la produttività e favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, cresciuta in questi anni nella manifattura, e l’aumento di redditività prodotto nei servizi, in particolare nel turismo.

L’altra questione dirimente sono le politiche industriali, che devono essere orientate a sostegno della crescita e della qualità del lavoro, con particolare attenzione all’occupazione di donne e giovani. Su questo punto Cgil Cisl Uil hanno chiesto che gli incentivi siano sempre selettivi. Un punto su cui si è raggiunta un’intesa parziale. LA Giunta ha aperto ad uno sconto Irap per le imprese che valorizzano la contrattazione, ma non ha accettato di superare il meccanismo degli incentivi a pioggia.

Ulteriore tema centrale quello del lavoro in appalto ed esternalizzato, in cui si annidano profonde sacche di lavoro povero e marginalizzato. Il protocollo, grazie al pressing sindacale, prevede dei vincoli suglia affidamenti legati alla contrattazione di secondo livello per migliorare le condizioni di lavoro e la retribuzione di questi addetti.

Ultimo tema la formazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori quali strumento indispensabile per affrontare le sfide imposte dalla trasformazione ecologica e digitale. Non è stato ottenuto un vero e proprio piano straordinario, ma c’è comunque l’impegno a valorizzare la formazione continua.

Il protocollo non affronta invece tutte le questioni relative al welfare per le famiglie, dall’Icef alla sanità, dalla casa all’invecchiamento. Temi che per il sindacato restano comunque centrali per sostenere compiutamente il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori.

“Con il Patto sui salari si definisce un punto di partenza di un percorso che dovrà produrre, è il nostro auspicio, effetti concreti e duraturi. Per raggiungere questo obiettivo ci aspettiamo anche nelle controparti, Giunta e Imprese, forte senso di responsabilità e coerenza agli impegni assunti sulla carta. Per quanto ci riguarda già con settembre le categorie lavoreranno a piattaforme rivendicative coerenti con i contenuti del Patto e ci aspettiamo di poter aprire una produttiva stagione di confronto”, concludono i tre segretari.