CGIL – CISL – UIL / TRENTINO * PUBBLICO IMPIEGO: «UN ACCORDO STORICO PER 14MILA DIPENDENTI, LA SPINTA DECISIVA VERSO LA FIRMA È ARRIVATA DALLA BASE»

Dopo una lunga e intensa trattativa, le sigle sindacali della Funzione Pubblica di CGIL, CISL e UIL hanno siglato l’accordo per il rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego provinciale per il personale delle Aree non dirigenziali e della Sanità. Un risultato definito “epocale”, che introduce importanti novità normative ed economiche per circa 14.000 lavoratrici e lavoratori, reso possibile dalla forte mobilitazione e dal grande interesse dimostrato dai dipendenti in tutte le fasi del confronto.

La spinta decisiva verso la firma è arrivata dalla base. Il percorso di confronto con i lavoratori è culminato in assemblee partecipatissime in tutti i settori. Straordinaria, in particolare, la risposta del personale delle Autonomie Locali di oggi alla sala della Federazione delle Cooperative , con oltre 1000 lavoratrici e lavoratori che hanno affollato la sala e seguito i lavori in collegamento, testimoniando con la loro presenza la volontà di arrivare a un rinnovo contrattuale che desse risposte concrete dopo anni di attesa.

“Questo non è solo un accordo, ma la vittoria di migliaia di dipendenti che hanno partecipato, di-scusso e sostenuto l’azione sindacale”, dichiarano congiuntamente i segretari di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL EE.LL. . “Abbiamo sentito forte e chiara la loro voce, specialmente nell’ultima, gremitis-sima assemblea delle Autonomie Locali. Il loro coinvolgimento è stato il nostro principale punto di forza al tavolo delle trattative”.

Tra i punti salienti dell’intesa si evidenziano:

• Un aumento economico significativo del 6% a partire dal 2025.

• L’introduzione di un nuovo ordinamento professionale che unifica le aree contrattuali, sempli-fica il sistema e, soprattutto, crea percorsi di carriera chiari e accessibili, valorizzando le competenze acquisite sul campo.

• Miglioramenti su istituti importanti come le indennità di turno e un aumento dei versamenti al fondo di previdenza complementare Laborfonds e aggiornamento Sanifonds.

“Siamo di fronte a un passo in avanti fondamentale”, proseguono i sindacati. “Abbiamo ottenuto risposte normative ed economiche che erano attese da tempo. Certo, la strada non finisce qui. Restano aperte questioni importanti, come l’estensione dell’indennità notturna per quelle figure che ancora oggi non la percepiscono, su cui non arretreremo. Ma oggi celebriamo un risultato raggiunto grazie all’unità e alla determinazione dei lavoratori. Il loro grande interesse e la loro partecipazione ci danno la forza per continuare a batterci per la valorizzazione di tutto il pubblico impiego trentino”.