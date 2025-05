CGIL – CISL – UIL / TRENTINO * PRIMO MAGGIO – LAVIS: «NON C’È LAVORO DI QUALITÀ SENZA SICUREZZA E GIUSTE RETRIBUZIONI»

12.59 - giovedì 1 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Primo Maggio. Non c’è lavoro di qualità senza sicurezza e giuste retribuzioni. Oggi al al parco urbano di Lavis la Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori con musica, intrattenimento per famiglie e riflessioni. Stasera concerto finale con gli Skardy e il loro tributo ai Pitura Freska.

Giuste retribuzioni, stabilità lavorativa, sicurezza sul lavoro. Non può prescindere da questi punti fermi un lavoro di qualità, lavoro che non può non avere al centro la persona, la sua dignità e la sua realizzazione personale e professionale. Nella giornata delle lavoratrici e dei lavoratori Cgil Cisl Uil a Lavis hanno parlato di emergenza salariale, di necessità di rafforzare gli sforzi concreti per ridurre la piaga degli incidenti sul lavoro perché non ci si può rassegnare in Trentino ad un morto sul lavoro ogni mese; dell’urgenza di guardare al futuro dei giovani con occupazioni che siano all’altezza delle loro attese, per frenare la fuga fuori dai confini locali e nazionali che altro non è che l’anticamera del declino di una comunità.

In particolare Andrea Grosselli, segretario generale della Cgil del Trentino si è soffermato sul tema della sicurezza sul lavoro invocando interventi strutturali. “Non ci può essere lavoro senza salute e senza sicurezza. Non si può contribuire alla crescita del Paese senza adeguate garanzie di sicurezza per chi lavora. Per questa ragione le risorse stanziate del Governo non sono sufficienti. Non servono interventi spot, ma strutturali, che durino nel tempo”. Dunque il segretario della Cgil ha ricordato come molte vittime degli infortuni siano tra i lavoratori più fragili, più poveri, più ricattabili. Tra questi gli stranieri. “anche per questa ragione è opportuno investire sull’integrazione e il referendum sulla cittadinanza è un tassello importante per un Paese più equo e inclusivo”.

Michele Bezzi, segretario della Cisl del Trentino si è soffermato invece sulla centralità della coesione sociale e del dialogo tra generazioni. “Quella della sicurezza sul lavoro è una sfida importante e di enorme dimensione. E non è l’unica. Penso ai bassi salari, alle questioni macroeconomiche, alle trasformazioni tecnologiche e ai cambiamenti ambientali, alle guerre che hanno conseguenze dirette anche sulle vite di ciascuno di noi. Per affrontarle, servono strumenti innovativi e soprattutto un approccio di comunità. Una forte coesione sociale”.

Walter Largher segretario generale della Uil del Trentino ha infine posto l’accento sul tema dei salari, partendo dalle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “E’ un tema di assoluta urgenza. I bassi salari colpiscono le famiglie che non arrivano alla fine del mese, ma sono anche un problema per le giovani generazioni. Ragazzi e ragazze che anche sul nostro territorio abbiamo formato con competenze elevate e che lasciano il nostro Paese perché qui, Trentino compreso, non trovano condizioni adeguate. E’ ora di affrontare con determinazione questa emergenza”.

Il pomeriggio sarà dedicato alla festa. Sul palco si alterneranno otto diverse band musicali

L’apertura sarà affidata al duo dei Re-Cover, che interpreterà cover nazionali e internazionali anni ‘80 e ‘90. A seguire i Good Fellas, una band che porterà sul palco brani rock pop internazionali ‘60 – ‘70. I più famosi e apprezzati brani di Zucchero saranno, invece, interpretati dai sette componenti della band degli Sugar Project. Ancora anni ‘80 con i Prag che, con un’esibizione pop rock piena di energia, faranno scatenare il pubblico. Nella seconda metà del pomeriggio si cambia genere con The Coyotes, band che propone brani estremamente coinvolgenti di blues, funk, rock & roll. Dopo di loro il palco sarà dei Fat Honey con una performance funk fazz e hip hop. Chiudono il pomeriggio The Snipers all’insegna del blues, funk, rock & roll e gli Smoking Green, un duo electro-acustico che suona cover internazionali reggae, rockteady, ska, R’n’B. Ogni cambio palco, Sanbaradio che curerà la diretta della giornata, darà voci a testimonianze di lavoratrici e lavoratori. Gran finale stasera con il concerto degli Skardy. Il loro sarà uno spettacolo energico e coinvolgente che ripercorrerà la storia musicale dei Pitura Freska, band che ha fatto cantare intere generazioni.

Durante il pomeriggio ci saranno laboratori, bolle di sapone e giochi per bambini e bambine con i Trampolieri dell’Arcobaleno e Truchetta e Palloncio.

La Festa del Primo Maggio è organizzata da Cgil Cisl Uil del Trentino con la collaborazione del Comune di Lavis