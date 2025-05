CGIL – CISL- UIL- TRENTINO * OSPEDALE SAN CAMILLO: «È A RISCHIO DEFAULT, IN GIOCO MOLTI POSTI DI LAVORO»

19.38 - mercoledì 7 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

All’ospedale San Camillo di Trento vi è il rischio default ed in gioco vi sono molti posti di lavoro. Questo l’allarme lanciato dalle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil.

“L’attuale crisi finanziaria non è responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto non viene ormai rinnovato da sei anni e ci sono state scelte discutibili da parte della governance”, commentano Alberto Bellini, segretario della Fp Cgil, Giuseppe Pallanch, segretario della Cisl Fp e Giuseppe Varagone, segretario di Uil Fpl. “Contestiamo con fermezza la gestione delle risorse pubbliche negli anni che hanno portato a questa situazione di profonda incertezza e di grandi dubbi sul futuro”.

I sindacati chiedono l’intervento delle istituzioni per risolvere la situazione e l’avvio di un percorso di relazioni sindacali corrette e costruttive “per affrontare in modo serie e responsabile un eventuale stato di crisi aziendale”.

Un’incertezza nonostante l’importante convenzione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i sostegni della politica e delle autorità ecclesiastiche.

“Le organizzazioni sindacali restano ferme nelle volontà di difendere i diritti dei lavoratori e di tutelare la qualità dell’assistenza sanitaria di un polo importante per il capoluogo. Le risorse come vengono usate e gestite?”.

È urgente “trovare soluzioni immediate per salvaguardare il futuro dell’ospedale e dei suoi dipendenti. Siamo pronti alla mobilitazione fino a quando non sarà aperto un tavolo di crisi per affrontare con serietà e responsabilità il problema”, concludono Bellini, Pallanch e Varagone.