CGIL CISL UIL – TRENTINO * ITEA: «L’AUMENTO DEI CANONI È UN PRELIEVO DALLE TASCHE DEI PIÙ POVERI»

Itea. L’aumento dei canoni è un prelievo dalle tasche dei più poveri. Cgil Cisl Uil duri: “Vergognoso che a fronte di una riduzione degli alloggi si verifichino aumenti delle entrate da canone. Si fa cassa su chi è più debole”.

“Se l’Itea fosse una spa privata con lo scopo di fare utili l’aumento delle entrate sarebbe motivo di grande soddisfazione. Itea, però, è una società pubblica il cui scopo è quello di realizzare, mettere a disposizione e gestire alloggi popolari. Quindi ha uno scopo sociale: dare risposte al bisogno delle famiglie che non possono permettersi una casa sul mercato immobiliare. Per questa ragione l’aumento, reiterato, delle entrate da canone è contrario alla missione primaria della società e, accanto alla riduzione degli alloggi messi a disposizione delle famiglie trentine, non può che suscitare grande preoccupazione.

Ci si può girare attorno quanto si vuole, ma i 4,2 milioni in più di canoni complessivi così come l’aumento del 34% del canone medio per alloggi, a fronte di una riduzione di unità affittate, è inaccettabile perché sono soldi che vengono presi dalle tasche dei cittadini più deboli. La Giunta provinciale e l’assessore Marchiori devono risponderne”. Non usano giri di parole, Cgil Cisl e Uil per commentare i dati che emergono dall’ultimo bilancio Itea. “Sono due anni che insistentemente chiediamo di adeguare l’Icef all’inflazione per il calcolo dei canoni di affitto – incalzano Manuela Faggioni, Michele Bezzi e Walter Largher -.

Le nostre richieste, come dimostrano i numeri, sono state ignorate così, a fronte di una riduzione di alloggi messi a disposizione, registriamo anche un notevole aumento dei canoni di affitto, aumento che proseguirà anche nel 2025 visto che la Giunta provinciale, fino ad oggi, non ha assunto alcuna correttivo”.

Un paradosso che si spiega in modo semplice: a causa della crescita dell’inflazione le famiglie sono “nominalmente” più ricche e arrivare e superare lo 0,34 di Icef, limite massimo per restare nelle graduatorie Itea, è sempre più frequente. “Gli inquilini Itea pagano affitti sempre più onerosi, anche se il loro potere d’acquisto reale non è cresciuto. Ci sono sempre più famiglie che sborsano 700 euro al mese e molte che hanno ricevuto la lettera di revoca perché sono sopra lo 0,34. Sono cittadini che non troveranno alloggio nel mercato privato, quindi andranno ad alimentare ulteriormente l’emergenza abitativa della nostra provincia”.

Il tutto in un quadro che ha visto per due anni le graduatorie bloccate. “Ad ottobre dovrebbero riaprire i termini per fare domanda di alloggio popolare, ma l’assessore fino a questo momento si è ben guardato dal convocare il comitato provinciale per la casa. Evidentemente preferisce andare in solitaria sulla stampa, invece che confrontarsi sui problemi cercando di individuare soluzioni”.

Cgil Cisl Uil, dunque, rilanciano l’urgenza di aprire il confronto sulle politiche abitative e di aumentare, già da questo assestamento, le risorse per ampliare il fondo affitti. “Le uniche proposte che abbiamo registrato sulla casa sono delle misure di sostegno per l’acquisto. La grande emergenza però è nel mercato delle locazioni. Se ne prenda atto”, concludono i tre sindacalisti.