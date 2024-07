CGIL CISL UIL – TRENTINO * CONTRATTI: «ANCHE I SINDACATI NELLA COMMISSIONE TECNICA, PER INDIVIDUARE UNA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO MENSILE »

12.47 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cgil Cisl Uil nella commissione tecnica per l’individuazione della retribuzione di riferimento mensile: “stella polare sia la contrattazione nazionale e territoriale”. Le organizzazioni confederali trentine esprimono sostegno alla proposta presentata in Consiglio Comunale di istituire, in via esperimentale, una Commissione tecnica mista dove è prevista anche la partecipazione delle OO.SS. che, partendo da dati oggettivi, individui una retribuzione di riferimento o un salario essenziale (orario e mensile) sufficiente a soddisfare i bisogni primari nel Comune di Trento.

Tale Commissione, di concerto coi servizi comunali e con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie e competenti per i diversi contratti collettivi applicabili, dovrebbe, inoltre, monitorare e verificare la coerenza fra le prestazioni richieste all’atto della gara e le effettive condizioni di lavoro dei lavoratori impiegati nei servizi esternalizzati ad esempio guardiania, pulimento, assistenza sociale, asili nido, ristorazione collettiva.

Lo scopo, quindi, deve essere quello di supportare e valorizzare la contrattazione collettiva creando presupposti di qualità e prevedendo nei bandi di gara contratti collettivi nazionali e/o territoriali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto della legislazione nazionale e provinciale degli appalti, che consentano il raggiungimento dello standard retributivo individuato per il Comune di Trento. Inoltre, dovrebbe facilitare l’avvio di tavoli contrattuali tra associazioni datoriali e sindacali al fine di sottoscrivere nuovi contratti integrativi territoriali e/o rinnovare quelli esistenti.

Nessun salario minimo comunale e nessun intervento economico diretto da parte dell’ente pubblico, che potrebbe danneggiare lavoratrici e lavoratori, ma una valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale che per CGIL, CISL e UIL del Trentino deve essere la stella polare da seguire. Attraverso il ruolo delle parti sociali, si mira a tutelare la qualità del lavoro con l’obiettivo di aumentarla e garantire retribuzioni adeguate al costo della vita nella città di Trento.

*

Grosselli Bezzi Alotti

Segretari confederali CGIL CISL UIL del Trentino