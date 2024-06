CGIL CISL UIL – TRENTINO * COMMEMORAZIONE GIACOMO MATTEOTTI: «APPUNTAMENTO A TRENTO, GIARDINO DUCA D’AOSTA (10/6 ORE 11.30)»

10.35 - sabato 8 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cgil Cisl Uil ricordano Giacomo Matteotti. Lunedì 10 giugno alle 11.30 commemorazione al giardino Duca d’Aosta con l’istituto comprensivo Trento 3, la circoscrizione, l’associazione San Pio X e Anpi. Lunedì 10 giugno ricorre il centesimo anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti. Cgil Cisl Uil del Trentino insieme circoscrizione S. Giuseppe – S. Chiara, all’Istituto Comprensivo Trento 3, alla classe 3A della scuola secondaria di primo grado di Fucine che ha vinto il concorso “Matteotti per le scuole”, all’associazione di quartiere San Pio X, all’Anpi del Trentino e alle associazioni combattentistiche ricordano il politico e sindacalista che con voce ferma si oppose al fascismo in un momento di commemorazione collettiva alle 11.30 nel giardino pubblico Duca d’Aosta, di via Matteotti. A tutte le ragazze e i ragazzi presenti verrà distribuita una copia della Costituzione italiana.

In questo modo si intende fare non solo un esercizio, necessario, di memoria pubblica, ma anche una riflessione sui valori di democrazia, libertà, giustizia di cui Matteotti è ancora simbolo a 100 anni dalla sua barbara morte. La mattina alle 11, sempre in via Matteotti, le tre organizzazioni sindacali parteciperanno alla celebrazione ufficiale del Comune di Trento. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso l’Auditorium della Circoscrizione in via Giusti 35.