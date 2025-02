CGIL CISL UIL – TRENTINO * CASA: «ITEA, URGENTE DARE PRIORITÀ ALLE RISTRUTTURAZIONE DEGLI OLTRE MILLE ALLOGGI DI RISULTA»

16.30 - mercoledì 19 febbraio 2025

Casa. Urgente dare priorità alle ristrutturazione degli oltre mille alloggi di risulta Itea. Cgil Cisl Uil a confronto con l’assessore Marchiori: si convochi il tavolo sulle politiche abitative. Massima attenzione alla questione sfratti.

Il tavolo provinciale per le politiche abitative deve diventare il luogo di confronto su tutte le tematiche inerenti la casa, non una sede di mera presa d’atto di scelte già assunte. Lo hanno ribadito oggi Cgil Cisl Uil incontrando l’assessore Simone Marchiori. Per le tre sigle erano presenti Manuela Faggioni, Michele Bezzi e Walter Largher. Al confronto hanno preso parte anche il direttore generale di Itea, Roberto Ceccato ed il presidente Sergio Anzelini.

Nel corso della riunione i sindacati hanno preso atto delle scelte assunte dalla Provincia in merito alle politiche abitative ed in particolare sul piano di housing sociale e sulla ristrutturazione degli alloggi di risulta di Itea, che ad oggi sono circa 1.100. Proprio su questo tema Cgil Cisl Uil hanno sollecitato la Giunta ad accelerare per abbreviare al massimo i tempi per la messa a disposizione delle abitazioni popolari così da dare respiro alle molte famiglie che attendono nelle graduatorie, anche investendo ulteriori risorse.

Sulle graduatorie Itea l’assessore ha annunciato ai sindacati che entro l’estate dovrebbero riaprirsi i termini per fare domanda con dei criteri aggiornati. Altro nodo importante per le tre sigle la questione sfratti dagli alloggi pubblici: i sindacalisti hanno chiesto all’assessore che nelle procedure di sfratto vengano coinvolte accanto a Provincia e comunità di valle o comuni, anche le associazioni degli inquilini. “Spesso siamo a conoscenza di problematicità e fragilità utili a completare il quadro di valutazione e comunque rappresentiamo gli interessi degli inquilini ed è opportuno avere un confronto”, hanno chiarito i sindacati.