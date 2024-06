CGIL CISL UIL – TRENTINO * BOLZANO – STABILIMENTO ALUMINIUM: «SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI, VITTIME DI QUESTO NUOVO E TERRIBILE INCIDENTE»

14.02 - venerdì 21 giugno 2024

La solidarietà di Cgil Cisl Uil del Trentino per le vittime dell’incidente all’Aluminium di Bolzano. Cgil Cisl Uil seguono con grande apprensione quanto accaduto nella notte nello stabilimento Aluminium di Bolzano. “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai lavoratori vittime di questo nuovo e terribile incidente – dicono i tre segretari provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti – e auspichiamo che le loro condizioni possano migliorare nel più breve tempo possibile. Siamo nel contempo a fianco dei sindacati altoatesini che in queste ore, sappiamo, stanno monitorando con attenzione e angoscia la situazione. Purtroppo questo ennesimo e gravissimo incidente ci dimostra ancora una volta la necessità di rafforzare le misure di formazione e prevenzione per garantire la sicurezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche in Trentino e Alto Adige dove sono troppi i morti. Fino a quando ci saranno vittime del lavoro, vorrà dire che non avremo fatto ancora sufficienti sforzi per ridurre e superare questa emergenza.