CENTROSANTACHIARA.IT * “TRENTINO SUMMER FESTIVAL 2024“: «DUEMILA PERSONE HANNO ASSISTITO AL CONCERTO DI FIORELLA MANNOIA»

12.20 - lunedì 5 agosto 2024

Si è conclusa con grande successo la seconda serata del Trentino Summer Festival 2024 a Trento. Più di duemila persone hanno assistito al concerto di una delle più grandi artiste della musica italiana: Fiorella Mannoia in “Fiorella – Sinfonica live con Orchestra”. In questo splendido evento, Fiorella Mannoia è stata accompagnata per la prima volta da un’orchestra di 21 elementi, riproponendo i grandi successi del suo repertorio con nuove sfumature e arrangiamenti.